اعتقال جندي "اسرائيلي" بتهمة سرقة سلاح و بيعه

كشفت القناة الثانية العبرية، مساء الخميس، أن الشرطة العسكرية اعتقلت جنديا إسرائيليا، بتهمة سرقة أسلحة من موقع عسكري، وبيعها لسكان العرب.

وقالت القناة العبرية، إن الجندي من منطقة نتانيا، 22 عام، ويخدم بالقوات النظامية، وتم اعتقاله بتاريخ 28 من الشهر المنصرم.

وأضافت القناة الثانية، أن الجندي، قام بسرقة قطعة سلاح من طراز M16، ورشاش ثقيل، وذخيرة، وقام ببيعها لشبان عرب من قرية وادي عارة.

وبحسب القناة العبرية، حصل الجندي من الشبان الثلاثة العرب، الذين باع لهم السلاح، على عشرات آلاف الشواكل مقابل هذه الأسلحة.

ولفتت القناة الثانية، الى أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت الشبان الثلاثة العرب، بعد اعتراف الجندي الإسرائيلي عليهم بالتحقيق.

وأشارت القناة العبرية، الى أن حادثة سرقة وبيع الأسلحة هذه، بمثابة فضيحة كبيرة، وقضية خطيرة، بالجيش الإسرائيلي.