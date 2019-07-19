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طقس فلسطين: أجواء صيفية عادية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:57 - 19 يوليو 2019
الطقس الطقس
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توقعت دائرة الارصاد الجوية يكون الجو اليوم صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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