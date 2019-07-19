توقيت مباراة الجزائر والسنغال بتوقيت الجزائر كاس امم افريقيا 2019

تقام كل من مباراة الجزائر والسنغال اليوم في إستاد القاهرة الدولي، حيث تأهل كلا المنتخبين بعد اجتياز مباريات صعبة في دور نصف النهائي حتى وصلو الى نهائي امم افريقيا 2019.

ستبدا المباراة اليوم الجمعة 19 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وذلك على إستاد القاهرة وسوف يشهد النهائي حضور جماهيري مساندة من الجمهور المصري لمنتخب الجزائر الشقيق، وقد تم تحديد توقيت مباراة الجزائر والسنغال النهائي بعد انتهاء جميع الأدوار الإقصائية منذ بداية البطولة.

اما عن توقيت المباراة اليوم لجميع الدول العربية فهي كالتالي:

19:00 مساء بتوقيت غرينتش ولندن

20:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

21:00 مساء بتوقيت مصر

22:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

23:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

واعلن الاتحاد الإفريقي عن استبداله حكم مباراة نهائي الامم الافريقية حيث بدلا من تعيين الحكم فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في تحدي كأس الأمم الأخيرة تم تعيين الكاميروني أليوم نيانت ليدير أهم مباراة في البطولة الأهم في القارة السمراء.