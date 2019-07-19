السبت إعلان جدول مباريات الدورى السعودي الموسم الجديد 2019 - 2020

وضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين ستعقد اجتماعا في العاصمة "الرياض"، وذلك السبت المقبل مع ممثلى أندية الدورى السعودى للمحترفين، مما زاد ذلك حماس جماهير الكرة السعودية للإعلان عن جدول مباريات النسخة الجديدة من مسابقة الدورى السعودي.

سيقود الاجتماع رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد ، موضحا عرض معايير الجدول وروزنامة الموسم الرياضي 2019 – 2020، وإصدار جدول النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك تمهيدا للإعلان عن جدول الدوري الذى سينطلق في الـ22 من أغسطس المقبل.

وتوج نادى النصر بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودى فيما حل نادى الهلال فى الوصافة، بينما توج التعاون بطلاً لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن الجدير بالذكر ان النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، تصدر جوائز الأفضل بالدوري السعودي وذلك بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي للموسم المنقضى من الدوري السعودي ، حيث سجل حمد الله 34 هدفا هذا الموسم فى رقم تاريخى ليكسر رقم نجم الاتحاد السابق حمزة إدريس (33 هدفا)، ليحصل أيضا على الحذاء الذهبى.

اما عن جوائز الأفضل في الدوري السعودي فهي جاءت كالتالي: