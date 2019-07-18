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كاتس يلتقي وزير الخارجية البحريني

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:28 - 18 يوليو 2019
كاتس وآل خليفة كاتس وآل خليفة
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كشفت القناة الثانية الإسرائيلي النقاب عن ان وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد أحمد آل الخليفة مساء أمس الأربعاء.

وذكرت القناة الثانية أنَّ كاتس وآل خليفة اتفقوا على إقامة علاقات شخصية مباشرة بينهما، جاء ذلك على هامش مؤتمر حول حرية الأديان في الولايات المتحدة.

وأشار القناة إلى أن كاتس وآل خليفة ناقشوا سلسلة موضوعات منها الموضوع الإيراني، والتعاون بين الدول.

وأشارت القناة أن اللقاء بين آل خليفة وكاتس الأول من نوعه الذي يتم بشكل علني، مشيرةً إلى أنه التقطت صورا للاثنين أمام وسائل الاعلام بتنسيق بين وزارة الخارجية البحرينية والإسرائيلية.

يذكر أن كاتس زار قبل اسبوعين العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتقى خلال زيارته بكبار المسؤولين الإماراتيين.

 

 

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