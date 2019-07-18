الاحتلال يبدأ بتركيب خطوط هواتف لأسرى "حماس"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت في تركيب خطوط الهواتف العامة في أقسام أسرى حركة "حماس" داخل سجن "رامون".

ونقلت قناة " كان" العبرية، عن مسؤول في السجون قوله: "نحن نواصل عملية تركيب الهواتف العامة في السجن، بينما نقوم بتشغيل أنظمة الحواجز الخلوية في جميع السجون"، وفق موقع عكا.

وكان جهاز "الشاباك"، وافق على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الفلسطينيين وذلك بعد موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مقابل وقف الإضراب الذي شرع به الأسرى في شهر أبريل احتجاجاً على تركيب أجهزة التشويش في السجون.