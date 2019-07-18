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الأسطول الخامس يبدأ البحث عن بحار أمريكي مفقود ببحر العرب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:17 - 18 يوليو 2019
الاسطول الامريكي في الخليج الاسطول الامريكي في الخليج
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أعلنت القوات البحرية الأمريكية، مساء الخميس، عن إطلاقها عملية بحث وإنقاذ في بحر العرب بعد ورود أنباء عن فقدان بحار أمريكي هناك.

وأوضح الأسطول الأمريكي الخامس (مقره البحرين)، في بيان، أنه تم إدراج البحار على قائمة المفقودين بعد بلاغ بشأن حادث وقع أثناء عمل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب الأربعاء (17 يوليو/تموز).

وأورد البيان أن البلاغ تضمن سقوط رجل (لم يذكر اسمه) من على متن حاملة الطائرات أثناء عمليات في البحر.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في منطقة الخليج، عبر دفع المجموعة الهجومية البرمائية "بوكسر" للقيام بدوريات في بحر العرب.

وتضم المجموعة السفينة "جون بي. مورتا" والسفينة "هاربرز فري" والوحدة الحادية عشرة الخاصة من مشاة البحرية التي تضم حوالي 4500 فردا.

وتحمل "بوكسر" مدافع رشاشة، ويقف على سطحها 3 حوامات بكل منها 3 عربات مدرعة خفيفة على أهبة الاستعداد وتصطف خلفها شاحنات وعربات "همفي" ومعدات أخرى، وفقا لما أوردته رويترز.

وأربكت هجمات على ناقلات قرب مضيق هرمز (تحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران) مسارات الملاحة الحيوية التي تربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى منطقة الخليج في مايو/أيار الماضي، وطالبت حلفاءها بالمساعدة في حماية الممرات الاستراتيجية بين إيران واليمن.

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