نجم المحافظة الوسطى يلمع في سماء المتفوقين بالثانوية العامة

حصدت مديرية المنطقة الوسطى بقطاع غزة عدد من مراكز الطلبة الأوائل على الوطن في نتائج الثانوية العامة لهذا العام، التي أعلن عنها صباح اليوم الخميس.

و استطاعت كوكبة من المتفوقين بمدارس المحافظة الوسطى أن تحصد 6 من مراكز الأوائل على مستوى الوطن.

و أظهرت النتائج حصول عدد كبير من الطلبة على علامات مرتفعة ، بالاضافة الى 6 منهم في العشرة الأوائل على مستوى فلسطين.

و وفقاً للنتائج، فقد حصل الطالب ابراهيم اسعيفان من مخيم النصيرات على المركز السادس على مستوى الوطن، معدل 99.6 في الفرع العلمي، كما حصلت الطالبة ديما أحمد من مخيم المغازي على المركز السادس مكرر على مستوى الوطن بمعدل 99.6 في الفرع العلمي.

بينما حصلت الطالبة نور الهدى خضورة من دير البلح على المركز الثاني على مستوى الوطن في الفرع الأدبي بمعدل 99.3، أما الطالبة ايمان الحج علي من مخيم المغازي، فقد حصلت على المركز الثالث على مستوى الوطن في الفرع الأدبي بمعدل 99.1.

و قد حصلت الطالبة هلا ابو حسنين من مخيم النصيرات على المركز العاشر في الفرع الادبي بمعدل قدره 98.7، و حصلت الطالبة بيسان رائد الديراوي على المركز العاشر مكرر في الفرع الادبي، بمعدل 98.7 .

و من جهتها أكدت نعمات حمدان، مديرة مدرسة مريم بنت عمران بمخيم المغازي، بأن مدرستها حصلت على مراكز متقدمة في أوائل الطلبة المتفوقين على مستوى الوطن، و كانت منهم الطالبات ديما احمد و الطالبة ايمان الحج علي، مشيرة الى أن المحافظة الوسطى تقدمت هذا العام و حصدت مراكز عليا في نتائج الثانوية العامة.

و قالت في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "بحمد الله رفع هؤلاء الطلاب رؤوسنا، و كان لدينا توقعات بتفوق هؤلاء الطالبات، لما كانوا عليه من حالة المثابرة و الجد".

و وجهت التحية لكافة الطلبة الناجحين، داعية الطلبة الجدد لشحذ الهمة من بداية السنة الدراسية، و المشاركة في المسابقات المنهجية، لا سيما المتفوقين منهم، و مؤكدة بأن هذا يفيدهم و يساعدهم على الحصول على مراكز متقدمة من الدرجات العلمية.

و نصحت طلبة الثانوية العامة الجدد على المتابعة المستمرة للمناهج الدراسية، و التركيز على كتب المناهج الدراسية و اسئلتها، مؤكدة بأن اسئلة الاختبارات لا تخرج عن نمط الاسئلة الموجودة في الكتب المدرسية.

و كانت وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت صباح اليوم الخميس في بيان لها، نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في كافة مناطق الأراضي الفلسطينية، وبلغت نسبه النجاح لهذا العام في الفرع العلمي 83.63%، والفرع الأدبي 64.10%، وفرع الريادة والاعمال 63.59%، والفرع الشرعي 66.13%، والفرع التكنولوجي 80.42%، والفرع المهنية 62%، وفي مسار الكفاءة المهنية بلغت نسبة النجاح 59%.

وأوضحت الوزارة، ان عدد الناجحين من طلبة الثانوية العامة هذا العام 2019، البالغ عددهم 52108 مشتركاً، بلغت نسبة نجاحهم 69.34%.



