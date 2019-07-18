5 إصابات بالألعاب النارية خلال احتفالات "توجيهي" بالضفّة

أصيب خمسة أشخاص باصابات متفاوتة أثناء الاحتفالات بإعلان نتائج الثانوية العامة ثلاثة منهم في مدينة نابلس وواحد في قلقيلية وآخر في جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن أخطر هذه الإصابات لطفل 12 عامًا وصل لمستشفى رفيديا بنابلس مصابًا ببتر بإصبعيه الخنصر والبنصر من يده اليمنى نتيجة عبثه بالمفرقعات شرق نابلس، وقد باشرت وحدة حماية الأسرة والأحداث بإجراءاتها لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وأكد ارزيقات أن الشرطة والأجهزة الأمنية تعمل على الحد من انتشار المفرقعات والألعاب النارية واستخدامها أثناء الاحتفالات وتمكنت الشرطة من القبض على 13 شخصًا في عدد من المحافظات لاستخدامهم هذه الألعاب وضبطت بحوزتهم 255 كرتونة منها، كما حجزت عددًا من المركبات وأوقفت سائقيها لقيامهم بالتشحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بعدم استخدامها وضرورة منع أبنائهم من تداولها أو شراؤها لما فيها من خطر على سلامتهم وإقلاق راحة المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر.