وزارة التهذيب الوطني موريتانيا - نتائج الباكالوريا 2019

نقدم لكم من خلال موقعنا نتائج ابريف 2019 وزارة التهذيب الوطني موريتانيا mauribac برقم الطالب، والمتعلقة بنتائج جميع المراحل التعليمة في موريتانا ومنها نتائج طلاب المرحلة الاعدادية.
ويمكن البحث عن نتائج امتحانات طلاب بريفيه في موريتانا داخل جميع المحافظات الموريتانية، ولمن يرغب من الطلاب والطالبات بالاستعلام والاطلاع على نتيجته مباشره من خلال موقع وزارة التربية والتهذيب الموريتانية عن طريق رقم الطالب. وتم تنظيم هذه المسابقة بالاشتراك بين مدارس دولة موريتانا حيث شارك فيها ما يقارب92212 ، من ضمنهم 19416 طالب من المدارس الخاصة موزعين على 948 مركز امتحان منها 140 في نواكشوط و808 في الداخل ومركزا واحدا خارج البلاد (المدرسة الموريتانية بباماكو) بجمهورية مالي.
ونشرت وزارة التربية والتهذيب الوطني نشرت النتائج النهائية لمسابقة دخول السنة الأولى اعدادية، وبعد التكتم على النتائج استطاع موقع الفضاء التابع لمورياتنا ان يحصل على نسخ من ملفات تحتوي على النتائج النهائية للطلاب . وبحسب الاحصائيات المقدمة من الوزارة يبلغ عدد الطالبات المشاركات في هذه الامتحانات 47040 فتاة أي ما يمثل نسبة 51.01%. واعتبرت اللجنة المكلفة بتصليح الاوراق ان معدل النجاح بالنسبة للامتحان هو 95 نقطة من أصل 200 نقطة .
نتائج ابريف 2019 موريتانيا من خلال ( الرابط التالي ) .
وهذه قائمة العشرين الأوائل في شعبة الآداب الأصلية :
1. محمد الأمين محمد عبد الله البخاري، المعدل 15.06 مولود 1999 عرفات
2. محمد الأمين عبد الرحمن عيسى، المعدل 14.88 مولود 1998 الغايره
3. محمد المختار محمد ينجه الداه، المعدل 13,69 مولود 1995 كرو
4. الطيب أحمد محمود عثمان، المعدل 13,07 مولود 1999 ألاك
5. بخاري عبد الله محمد العتيق، 12,63 مولود 199 طواز
6. الشيخ محمد ماء العينين محمد الشيخ، المعدل 12.34 مولود 1994 كرمسين
7. محمد يحيى محمد الخراشي، المعدل 12.14 مولود 1996 تيفوندسيفه
8. محمد الأمين عبد المالك امه مالك، المعدل 12.06 مولود 1996 كرو
9. المصطفى المختار غالي غالي، المعدل 12.05 مولود 1997 عرفات
10. محمد عبد الله أحمد زين، المعدل 12.01 مولود 1998 عرفات
11. ابوه حدمين العالم، المعدل 11.98 مولود 1998 عوينات أزبل
12. صفيه يحيى أحمد المعدل 11.90 مولودة 1999 الميناء
13. أحمدي سيدي محمد محمد المعدل 11.79 مولود 1994 مال
14. محمد إبراهيم ازيد بيه اعلي فال، المعدل 11.79 مولود 1998 بنكو
15. عبد السلام محمد محمود سعيد، المعدل 11.79 مولود 1991 بوتلميت
16. عيشه محمد الطيب مصطفى، المعدل 11.78 مولودة 1998 الميناء
17. سالك محمد أسويلم، المعدل 11.77 مولود 1997 تجكجه
18. موسى محمد أحمدو، المعدل 11.74 مولود 1999 بوتلميت
19. محفوظ محمد الأمين المختار فال، المعدل 11,68 مولود 1996 دار النعيم
20. أحمدو محمد الفالي، المعدل 1,57 مولود 1998 الرياض
استخراج نتائج الباكالوريا 2019 موريتانيا موقع موريباك من خلال ( الرابط التالي ) .
وصل عدد الناجحين في الشعبة التقنية من امتحان الباكلوريا لهذا الموسم 36 تلميذا، بحسب ما أعلنت وزارة التهذيب اليوم الاثنين 15 يوليو 2019.
وحصل التلميذ أحمد محمد وداد المولود 1999 بكنكوصة على أعلى معدل في الشعبة وهو: 13,26، وحصل 15 من الناجحين في الشعبة التقنية هذا العام على معدل 10,00، وهو الحد الأدنى للنجاح في الباكلوريا.
وهذه قائمة الناجحين في الشعبة:
- أحمد محمد وداد، المعدل: 13,26، مولود 1999 بكنكوصة
- أحمد محمد الأمين أبنو، المعدل: 13,09، مولود 2002 بشنقيط
- أحمد جبريل با، المعدل: 13,03، مولود 2000 بالميناء
- الخراشي محمد الإمام الخراشي، المعدل: 12,77، مولود 1999 بعرفات
- محفوظ محمد الحسن، المعدل: 11,77، مولود 1999 بتوجنين
- عبد اللاي أبو با، المعدل 11,44، مولود 2002 بمونكل
- مريم سيديا بلال لميجن، المعدل 11,39، مولود 1999 بتوجنين
- المصطفى الحسين المختار السالك، 11,25، مولود 2000 بعرفات
- باب محمد تراوري، المعدل 11,24، مولود 2000 بتيارت
- إبراهيم محمد المامي اعبيدي، المعدل: 11,16، مولود 2001 بنواذيبو
- الشيخ سيد أحمد محمدو محمد الشيخ، المعدل 11,12، مولود 2000 بالعيون
- سليمان صمبا مسعود، المعدل 11,03، مولود 1999 بتفرغ زينه
- أوليده محمد العربي، المعدل 10,96، مولود 2001 بتفرغ زينه
- أحمد محمد خليفة ، المعدل 10,70، مولود 2001 بأطار
- سيدي أحمدو سيدي محمد، المعدل 10,57، مولود 2001 يتيارت
- سيدي محمد أحمد محمد الشافعي، المعدل: 10.55، مولود 2001 بلكصر
- زينب محمدو ديا، المعدل 10,52، مولودة 1999 بالرياض
- أحمد محمدو يحيى زين، المعدل: 10,27، مولود 1999 بالعيون
- علي بيان أحمد بابو، المعدل: 10,24، مولود 2000 بلكصر
- الحضرامي محمد اجدي، المعدل: 10,22، مولود 2002 بأطار
- محمدن إسماعيل محمدو عبد الله، المعدل: 10,17، مولود 1998 بعرفات
- حبيب محمدو مادي، المعدل: 10,00، مولود 2001 بتيارت
- السالك سيدي محمد محمد لمخيطير، المعدل: 10.00، 2000 بالنعمة
- النجاة عباس الشيخ الحضرامي، المعدل: 10,00، مولود 2002 بالنعمة
- محمد الغيث امحمد حماده، المعدل: 10,00، مولود 1997 بأطار
- أحمد شيخاني جده، المعدل 10,00، مولود 2000 بأطار
- آمنتا آمادو باري، المعدل 10,00، مولودة 1999 بكنكوصة
- الشيخ إبراهيم مصطفى محمد، المعدل 10,00، مولود 2000 بتيارت
- العالية محمدن حويبيب، المعدل: 10,00، مولودة 1998 بعرفات
- محمد عالي سيد محمد إبراهيم، المعدل 10,00، مولود 1997 بالنعمة
- تيرنو الأمين آبو بكري جيغو، المعدل: 10,00، مولود 2001 بتفرغ زينه
- محمد محمود محمد دهاه المعدل: 10,00، مولود 2000 بتوجنين
- محمد محمود فال داها، المعدل 10,00، مولود 2002 بعرفات
- أحمد سالم حمود بوهود، المعدل 10,00، مولود 1997 بالمداح
- محمد عبد الله محمد محمود عبداوه، المعدل 10,00، مولود 1998 بعرفات
- آمنتو محمد المهدي محمد الشيخ، المعدل 10,00، مولودة 2000 بنواذيبو .
- قائمة العشرين الأوائل في امتحان الباكلوريا شعبة العلوم:
- الشيخ عبد الرحمن الهيبة سيدي سيدي المسيوب، المعدل 16,77 مولود 2001 تيارات
- سلطانه التراد لحبيب الهاشمي، المعدل 16,37 مولودة 2001 لكصر
- إيمان محمد الحسين حبيب الله ، المعدل 16,27 مولودة 2002 لكصر
- أمنة بنت وهب محمد الأمين الشيخ عبد الله ، المعدل 16,19 ، مولودة 2001 أغشوركيت
- الزهراء الشيخ سيدي الشيخ سيدي فال، المعدل 16.16 مولودة 2000 روصو
- مم عبداتي بوحبيني، المعدل 16,02 مولودة 2002 تفرغ زينه
- حامد محمد سالم أبي المعالي، المعدل 16، مولود 1998 برينه
- فاطمة سيدي محمد غابد، المعدل 15,86 مولودة 2001 مقطع لحجار
- الهادي أعلي حرمة الله ، المعدل 15,78 مولود 2001 عرفات
- خاديجة المختار المختار النش، المعدل 15,63 مولودة 2001 تفرغ زينه
- محمد عبد الله الشيخ سيديا، المعدل 15,63 مولود 2001 تفرغ زينه
- أحمد محمد يعقوب، المعدل 15,34 مولود 2002 تيارت
- عيشه المختار محمد عالي ، المعدل 15.30 مولودة 2002 توجنيين
- ديه ادجيلي أب، المعدل 15.26 مولودة 2000 دار النعيم
- محمد عبد الله سيد أحمد الصوفي، المعدل 15.18 مولود 2002 السبخه
- عيشة أحمدو انددو، المعدل 15.16 مولودة 2000 روصو
- محمد محمد يكبر بوه، المعدل 15.07 مولود 2004 لكصر
- محمد إسماعيل أواه، المعدل 15.04 مولود 2000 بوتلميت
- الناجي الشيخ عبد الله أوداعه، المعدل 15.03 مولود 2000 توجنين
- محمد خالد محمد المختار محمد محمود، المعدل 15 مولود 2002 عرفات.