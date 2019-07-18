الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 الجزائر - نتائج البكالوريا برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ظهور نتائج الباك للعام الجاري 2019 والتي تأخرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بإعلانها رغم محاولتهم في تسهيل عملية التصحيح والتقير جراء بعض أسئلة المادة العربية والذي لم يستطع الكثير من الطلاب الإجابة عليه.
وتأتي نسب النجاح ضعيفة إلى حد ما لذلك يبحث الكثير عن نتائج البكالوريا الجزائر للعام الجاري 2019 للاطمئنان على ما قدوه خلال فترة الامتحانات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة على أن تظهر بحد أقصى يوم 20 يوليو الجاري عبر موقع الوزارة.
شددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر على جميع المصححين في مركز الديوان الوطني للامتحانات على ضرورة إعطاء كل طالب حقه في التصحيح ودرجاته كاملة ومراعاة الحيادية التامة، كما أعلنت الوزارة عن وجود بعض الصعوبات التقنية لمعرفة وظهور نتيجة البكالوريا 2019 ويسعى الديوان لحد تلك الصعوبات والبدء في رفع النتائج عبر موقع الديوان الوطني وموقع وزارة التربية الوطنية وموقع الدراسة الجزائري، ولم تعلن النتائج حتى الآن في أي من الأقسام النهائية في المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة على أن يتم ظهور تلك النتائج في الساعات القليلة المقبلة، نتمنى لطلبة وطالبات الباك 2019 النجاح والتوفيق.
شرح طريقة كشف نتيجة شهادة البكالوريا عن طريق SMS :-
أولا_: فتح لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف ثم شكل الرقم #567* ثم الإتصال
ثانيا_: تظهر صفحة جديدة، اختر اللغة سواء اللغة العربية أو الفرنسية ثم اضغط على envoyer.
ثالثا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة رقم التسجيل داخل الإطار ثم اضغط على envoyer.
رابعا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة الرقم السري داخل الإطار ثم اضغط على envoyer
استظهار نتائج البكالوريا 2019 الجزائر من خلال ( الرابط التالي ) حال نشرها .
وبينت الوزارة أن نسبة النجاح في البكالوريا هذا العام بلغت 56.95% وترتيب الشعب فيما يلي :
1- علوم تجريبية
2- رياضيات
3- تقني رياضي
4- آداب وفلسفة
5- تسيير و اقتصاد
6- لغات أجنبية
حيث يترقب 674.831 مترشح ممن خاضوا امتحانات البكالوريا الاعلان الرسمي لنتائج الباك 2019 في الجزائر ، للتعرف على نتيجة امتحانات البكالوريا وكشف النقاط الخاصة بامتحانات البكالوريا للعام 2019 .
وأوضحت الوزارة أن كشف النقاط ستكون متاحة خلال 48 ساعة من اعلان النتائج ، وأنه بامكان جميع الطلاب والطالبات استلام الشهادات الخاصة بهم من مدارسهم الخاصة بعد 48 من اعلان النتائج ، عبر المدرسة الخاصة بكل طالب وطالبة في جميع الولايات الجزائرية .
نتائج البكالوريا 2019 لجميع الولايات الجزائرية :-
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولايات الجزائر :-
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تيسمسيلت
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية البيض
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية بشار
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية البليدة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية عنابة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تندوف
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية ورقلة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية المسيلة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الوادي
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية معسكر
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية عين تموشنت
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تمنراست
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية وهران
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية برج بوعريريج
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية غليزان
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية النعامة تيبازة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تبسة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية البويرة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية قالمة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تيارت
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية قسنطينة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية سيدي بلعباس
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية ميلة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية بجاية
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية بومرداس
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية ام البواقي
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تلمسان
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية بسكرة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الجلفة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية مستغانم
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية غرداية
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية خنشلة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الجزائر وسط
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الاغواط
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الشلف جيجل
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية سوق اهراس
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية سطيف
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية عين الدفلى
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية باتنة
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الجزائر غرب
- نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية سعيدة
وأوضح بلعابد أن الموقع الرسمي المخصص لفحص نتائج البكالوريا في الجزائر هو موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات عبر ( الرابط التالي )