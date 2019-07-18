الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 الجزائر - نتائج البكالوريا برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ظهور نتائج الباك للعام الجاري 2019 والتي تأخرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بإعلانها رغم محاولتهم في تسهيل عملية التصحيح والتقير جراء بعض أسئلة المادة العربية والذي لم يستطع الكثير من الطلاب الإجابة عليه. وتأتي نسب النجاح ضعيفة إلى حد ما لذلك يبحث الكثير عن نتائج البكالوريا الجزائر للعام الجاري 2019 للاطمئنان على ما قدوه خلال فترة الامتحانات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة على أن تظهر بحد أقصى يوم 20 يوليو الجاري عبر موقع الوزارة. شددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر على جميع المصححين في مركز الديوان الوطني للامتحانات على ضرورة إعطاء كل طالب حقه في التصحيح ودرجاته كاملة ومراعاة الحيادية التامة، كما أعلنت الوزارة عن وجود بعض الصعوبات التقنية لمعرفة وظهور نتيجة البكالوريا 2019 ويسعى الديوان لحد تلك الصعوبات والبدء في رفع النتائج عبر موقع الديوان الوطني وموقع وزارة التربية الوطنية وموقع الدراسة الجزائري، ولم تعلن النتائج حتى الآن في أي من الأقسام النهائية في المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة على أن يتم ظهور تلك النتائج في الساعات القليلة المقبلة، نتمنى لطلبة وطالبات الباك 2019 النجاح والتوفيق. شرح طريقة كشف نتيجة شهادة البكالوريا عن طريق SMS :-

أولا_: فتح لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف ثم شكل الرقم #567* ثم الإتصال

ثانيا_: تظهر صفحة جديدة، اختر اللغة سواء اللغة العربية أو الفرنسية ثم اضغط على envoyer.

ثالثا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة رقم التسجيل داخل الإطار ثم اضغط على envoyer.

رابعا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة الرقم السري داخل الإطار ثم اضغط على envoyer

استظهار نتائج البكالوريا 2019 الجزائر من خلال ( الرابط التالي ) حال نشرها .

وبينت الوزارة أن نسبة النجاح في البكالوريا هذا العام بلغت 56.95% وترتيب الشعب فيما يلي :

1- علوم تجريبية

2- رياضيات

3- تقني رياضي

4- آداب وفلسفة

5- تسيير و اقتصاد

6- لغات أجنبية

حيث يترقب 674.831 مترشح ممن خاضوا امتحانات البكالوريا الاعلان الرسمي لنتائج الباك 2019 في الجزائر ، للتعرف على نتيجة امتحانات البكالوريا وكشف النقاط الخاصة بامتحانات البكالوريا للعام 2019 .

وأوضحت الوزارة أن كشف النقاط ستكون متاحة خلال 48 ساعة من اعلان النتائج ، وأنه بامكان جميع الطلاب والطالبات استلام الشهادات الخاصة بهم من مدارسهم الخاصة بعد 48 من اعلان النتائج ، عبر المدرسة الخاصة بكل طالب وطالبة في جميع الولايات الجزائرية .

نتائج البكالوريا 2019 لجميع الولايات الجزائرية :-

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولايات الجزائر :-

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تيسمسيلت

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية البيض

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية بشار

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية البليدة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية عنابة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تندوف

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية ورقلة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية المسيلة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الوادي

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية معسكر

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية عين تموشنت

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تمنراست

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية وهران

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية برج بوعريريج

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية غليزان

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية النعامة تيبازة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تبسة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية البويرة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية قالمة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تيارت

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية قسنطينة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية سيدي بلعباس

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية ميلة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية بجاية

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية بومرداس

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية ام البواقي

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية تلمسان

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية بسكرة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الجلفة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية مستغانم

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية غرداية

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية خنشلة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الجزائر وسط

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الاغواط

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الشلف جيجل

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية سوق اهراس

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية سطيف

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية عين الدفلى

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية باتنة

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية الجزائر غرب

نتائج البكالوريا للعام 2019 لولاية سعيدة

وأوضح بلعابد أن الموقع الرسمي المخصص لفحص نتائج البكالوريا في الجزائر هو موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات عبر ( الرابط التالي )