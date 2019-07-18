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الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 الجزائر - نتائج البكالوريا برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

  • فلسطين اليوم
  • 20:46 - 18 يوليو 2019
الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 الجزائر الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 الجزائر
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 ظهور نتائج الباك للعام الجاري 2019 والتي تأخرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بإعلانها رغم محاولتهم في تسهيل عملية التصحيح والتقير جراء  بعض أسئلة المادة العربية والذي لم يستطع الكثير من الطلاب الإجابة عليه.

وتأتي نسب النجاح ضعيفة إلى حد ما لذلك يبحث الكثير عن نتائج البكالوريا الجزائر للعام الجاري 2019 للاطمئنان على ما قدوه خلال فترة الامتحانات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة على أن تظهر بحد أقصى يوم 20 يوليو الجاري عبر موقع الوزارة.

شددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر على جميع المصححين في مركز الديوان الوطني للامتحانات على ضرورة إعطاء كل طالب حقه في التصحيح ودرجاته كاملة ومراعاة الحيادية التامة، كما أعلنت الوزارة عن وجود بعض الصعوبات التقنية لمعرفة وظهور نتيجة البكالوريا 2019 ويسعى الديوان لحد تلك الصعوبات والبدء في رفع النتائج عبر موقع الديوان الوطني وموقع وزارة التربية الوطنية وموقع الدراسة الجزائري، ولم تعلن النتائج حتى الآن في أي من الأقسام النهائية في المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة على أن يتم ظهور تلك النتائج في الساعات القليلة المقبلة، نتمنى لطلبة وطالبات الباك 2019 النجاح والتوفيق.

شرح طريقة كشف نتيجة شهادة البكالوريا عن طريق SMS :-

أولا_: فتح لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف ثم شكل الرقم #567* ثم الإتصال
ثانيا_: تظهر صفحة جديدة، اختر اللغة سواء اللغة العربية أو الفرنسية ثم اضغط على envoyer.
ثالثا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة رقم التسجيل داخل الإطار ثم اضغط على envoyer.
رابعا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة الرقم السري داخل الإطار ثم اضغط على envoyer

استظهار نتائج البكالوريا 2019 الجزائر من خلال ( الرابط التالي ) حال نشرها .

وبينت الوزارة أن نسبة النجاح في البكالوريا هذا العام بلغت 56.95% وترتيب الشعب فيما يلي :
1- علوم تجريبية
2- رياضيات
3- تقني رياضي
4- آداب وفلسفة
5- تسيير و اقتصاد
6- لغات أجنبية

حيث يترقب 674.831 مترشح ممن خاضوا امتحانات البكالوريا الاعلان الرسمي لنتائج الباك 2019 في الجزائر ، للتعرف على نتيجة امتحانات البكالوريا وكشف النقاط الخاصة بامتحانات البكالوريا للعام 2019 .

وأوضحت الوزارة أن كشف النقاط ستكون متاحة خلال 48 ساعة من اعلان النتائج ، وأنه بامكان جميع الطلاب والطالبات استلام الشهادات الخاصة بهم من مدارسهم الخاصة بعد 48 من اعلان النتائج ، عبر المدرسة الخاصة بكل طالب وطالبة في جميع الولايات الجزائرية .

نتائج البكالوريا 2019 لجميع الولايات الجزائرية :-

  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولايات الجزائر :-
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية تيسمسيلت
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية البيض
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية  بشار
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية البليدة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية عنابة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية تندوف
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية ورقلة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية  المسيلة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية الوادي
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية معسكر
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية عين تموشنت
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية تمنراست
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية وهران
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية برج بوعريريج
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية غليزان
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية النعامة تيبازة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية تبسة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية البويرة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية قالمة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية تيارت
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية قسنطينة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية سيدي بلعباس
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية ميلة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية بجاية
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية بومرداس
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية ام البواقي
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية  تلمسان
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية بسكرة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية الجلفة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية مستغانم
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية غرداية
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية خنشلة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية الجزائر وسط
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية  الاغواط
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية الشلف جيجل
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية سوق اهراس
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية سطيف
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية عين الدفلى
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية باتنة
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية  الجزائر غرب
  • نتائج البكالوريا للعام 2019  لولاية  سعيدة

وأوضح بلعابد أن الموقع الرسمي المخصص لفحص نتائج البكالوريا في الجزائر هو موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات عبر ( الرابط التالي )

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