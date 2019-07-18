رسميا كشف نقاط نتائج الباك 2019 عبر الديوان الوطني رقم التسجيل الجزائر

نتائج البكالوريا 2019 الجزائر سيكون اليوم الخميس جويلية 2019، حيث أعلن الديوان الوطني بأنه تم تقديم موعد إعلان النتيجة، فكان من المقرر وستظهر شهادة البكالوريا 2019، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة هذا العام، وشددت وزارة التربية الوطنية على المصححين، بضرورة الاهتمام والحيادية وأن يأخذ كل طالب حقه، وهذا ما ورد في بيان يوم الثلاثاء، وسنضع لكم في هذا الموضوع روابط استظهار النتيجة والخطوات.

بعد قليل سيتم الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا 2019، من خلال رابط الديوان الوطني برقم التسجيل، والجدير بالذكر أن نتائج الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ولكن بالطبع جاءت بعض الأجزاء في مستوى الطالب النابغ، وستظهر النتيجة في وقت واحد لجميع المؤسسات التعليمية التي لديها مترشحين، برقم التسجيل على bac.onec.dz.

رابط موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

اكدت وزارة التعليم في الجزائر على ان اعلان نتائج البكالوريا ،2019 سيكون اليوم الخميس الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم.

وقال مصدر لوكالة الجزائر الإخبارية على التليفزيون، أن نسب النجاح في البكالوريا 2019 مطمئة إلى حد ما، ولكن على أرض الواقع فإن نسب النجاح ضعيفة على الرغم من أنه تم توجيه المصححين إلى التساهل في التصحيح والتقدير مع الطلاب، بعد وجود خلاف وجدل واسع حول إحدى أسئلة مادة اللغة العربية، والذي لم يجيبه إلا النابغون من الطلاب.

تمت أعمال التصحيح في مركز الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات – فرع القبة – على أكمل وجه في الفترة الأخيرة، وفقا للتشديدات الواردة للمصححين بضرورة حصول كل طالب على حقه تمامًا، وإتمام أعمال إدخال العلامات بمنتهى الحيادية، وتم دراسة سلم التنقيط بشكل موسع، فتتماشى مع إجابات الطلاب.

واشارت وزارة التربية الوطنية الى أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2019 لجميع الطلاب والطالبات، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال رابط موقع الديوان الرسمي للمسابقات والامتحانات، كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الهواتف الذكية عن طريق إرسال رسالة نصية عبر جميع الخطوط موبيليس، اوريدو، و جيزي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز 567.

لا زالت حالة القلق مسيطرة على الطلاب، ولذلك خرجت الوزارة في تصريح صحفي وأكدت على أن نتائج الباك سوف تظهر في موعدها دون تأجيل رابط النتائج فور نشرها مباشرة .

سيتم الاعلان عنها اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة لجميع الولايات الجزائرية .

شرح طريقة كشف نتيجة شهادة البكالوريا عن طريق SMS :-

أولا_: فتح لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف ثم شكل الرقم #567* ثم الإتصال

ثانيا_: تظهر صفحة جديدة، اختر اللغة سواء اللغة العربية أو الفرنسية ثم اضغط على envoyer.

ثالثا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة رقم التسجيل داخل الإطار ثم اضغط على envoyer.

رابعا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة الرقم السري داخل الإطار ثم اضغط على envoyer

استظهار نتائج البكالوريا 2019 الجزائر من خلال ( الرابط التالي ) حال نشرها .

طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2019 :-

يمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتائج من خلال اي من الطرق التالية: