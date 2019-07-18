حسب الاسم : نتائج شهادة التعليم الثانوي 2019 بكالوريا الجزائر جيمع المحافظات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية الجزائرية نسبة النجاح في نتائج امتحانات البكالوريا للعام 2019 في الجزائر ، مؤكدةً أن ولاية عين الدفلى الأولى وطنيا من حيث نسبة النحاج في شهادة التعليم الثانوي بنسبة نجاح 79% .
وأوضحت وزارة التربية الوطنية خلال بيان صحفي لها أن نتائج البكالوريا الجزائر للعام 2019 سيتم الاعلان عنها اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة لجميع الولايات الجزائرية .
شرح طريقة كشف نتيجة شهادة البكالوريا عن طريق SMS :-
أولا_: فتح لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف ثم شكل الرقم #567* ثم الإتصال
ثانيا_: تظهر صفحة جديدة، اختر اللغة سواء اللغة العربية أو الفرنسية ثم اضغط على envoyer.
ثالثا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة رقم التسجيل داخل الإطار ثم اضغط على envoyer.
رابعا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة الرقم السري داخل الإطار ثم اضغط على envoyer
استظهار نتائج البكالوريا 2019 الجزائر من خلال ( الرابط التالي ) حال نشرها .
طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2019 :-
يمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتائج من خلال اي من الطرق التالية:
- الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات،وذالك من الساعة 15:00.
- ورابط للحصول على نتائج شهادة البكالوريا الجزائر دورة 2019، برقم التسجيل وهو الرقم المدوّن على الإستدعاء الخاص بإجراء الامتحان، واستخدام الرقم السري ثم الضغط على استظهار النتيجة.
- واليكم أيضا رابط موقع وزارة التربية الوطنية لمتابعة الحركة التعليمية بالجزائر وجميع ما يخص حركة التعليم بالجزائر.