حسب الاسم : نتائج شهادة التعليم الثانوي 2019 بكالوريا الجزائر جيمع المحافظات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية الجزائرية نسبة النجاح في نتائج امتحانات البكالوريا للعام 2019 في الجزائر ، مؤكدةً أن ولاية عين الدفلى الأولى وطنيا من حيث نسبة النحاج في شهادة التعليم الثانوي بنسبة نجاح 79% .

وأوضحت وزارة التربية الوطنية خلال بيان صحفي لها أن نتائج البكالوريا الجزائر للعام 2019 سيتم الاعلان عنها اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة لجميع الولايات الجزائرية .

شرح طريقة كشف نتيجة شهادة البكالوريا عن طريق SMS :-

أولا_: فتح لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف ثم شكل الرقم #567* ثم الإتصال

ثانيا_: تظهر صفحة جديدة، اختر اللغة سواء اللغة العربية أو الفرنسية ثم اضغط على envoyer.

ثالثا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة رقم التسجيل داخل الإطار ثم اضغط على envoyer.

رابعا_: تظهر صفحة جديدة، يرجى كتابة الرقم السري داخل الإطار ثم اضغط على envoyer

استظهار نتائج البكالوريا 2019 الجزائر من خلال ( الرابط التالي ) حال نشرها .

طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2019 :-

يمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتائج من خلال اي من الطرق التالية: