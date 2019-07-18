جمانة أبو جزر.. تَفوقٌ انفجر ماءً من صخر الألم والأسى

استفاقت الطالبة الغزّية جمانة أبو جزر على فرحة مغموسة بنكهة الانتصار، فمعدلها المتفوق أهّلها لأن تثابر وتحقق حلم والدها المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، وكيف لا تنتصر وقد رفعت رأس والدها عاليًا بمعدل 92.6 في الثانوية العامة.

"جمانة" ورغم تتابع الويلات في حياتها بعيدًا عن والديها، بدءًا باعتقال قوات الاحتلال لأبيها علاء أبو جزر وهي بعمر الـ(4 أشهر)، ووصولًا لوفاة والدتها في ذات العام، لتعيش في حضن جدها وجدتها، وبعد وفاة جدها انتقلت لرعاية عمها "أيمن" الذي استشهد، لتستقر في كنف جدتها.

كل ذلك لم يثني الطالبة أبو جزر من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عن إثبات نفسها في امتحانات الثانوية العامة لعام 2019م، فقد لامست "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حجم سعادتها الكبيرة بتتويجها بين المتفوقين، منتظرة أن يكسر والدها قيدّ السجان الصهيوني لتشعر بالانتصار الحقيقي بين أحضان أبيها.

وتقول جمانة، إنها تحدّت كل المعوقات التي واجهتها كي ترفع رأس والدها عاليًا والمحكوم لدى الاحتلال الإسرائيلي بالسجن مدة 18 عاماً ، مشيرة إلى أن تفوقها بالثانوية العامة لم يأتي من فراغ، بل ثمرة جهد شهور طويلة.

وتضيف أبو جزر: "انفجرت بالبكاء لحظة معرفتي بمعدلي 92%، وامتزجت لحظات تفوقي بمشاعر الحزن، الفرح بالمجموع الذي حصلت عليه، والحزن لغياب أبي عني في فرحتي الكبرى، وخاصة انني فقدت والدتي رحمها الله".

وتلفت جمانة، أن يقينها بالله عزّ وجل سبب نجاحها وانه لن يضيع مجهودها وتعبها، مُهدية نجاحها لروح والدتها ولوالدها المعتقل في سجون الاحتلال، مستدركة قولها: "أوفت بوعدي لوالدي بأن أحصل على معدل مرتفع ورفعت رأسه عالياً ، متمنية أن تكون معها والدتها لتشاركها فرحتها".

"حُلم والدي بأن أصبح طبيبة ما دفعني لأسهر طوال الليالي بجد وكد، بمساعدة جدتي التي اعتبرها والدتي بعد وفاة أمي وعمي اللذين وفرا لي ماتور للكهرباء في ساعات قطع الكهرباء، وكما وفرا لي البيئة المناسبة، وها أنا اليوم أحقق حلم والدي بأن أصبح طبيبة أسنان".

وتكمل أبو جزر حديثها بشغف: "سيفرج الاحتلال عن والدي بعد 5 أشهر بعد أن يكون قد أمضى مدة محكوميته البالغة 18 سنة، حينها سيحضر دخولي الجامعة أثبت له أنني حققت أمنيته لالتحق بكلية طب الأسنان كما وعدته".

ويقضي والد الطالبة "جمانة" حكمًا بالسجن لمدة 18 سنة، وتنتهي مدة محكوميته بعد خمسة شهور، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 15/1/2003، على معبر رفح بتهمة الانتماء للمقاومة الفلسطينية والمشاركة في عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال قبل انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين أعلنت صباح اليوم الخميس، عن نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" التوجيهي 2019، مبينة أن نسبة النجاح في الثانوية العامّة هذا العام، بلغت 69٪ مشيرةً إلى أن 52108 طلاب نجحوا من بين 75150 طالبًا تقدّموا للامتحانات هذا العام.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفيّ لإعلان النتائج بشكل متزامن بين الضفة وغزة صباح اليوم الخميس، أنّ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه (75150)، نجح منهم (52108) مشتركًا أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%.

وأشارت إلى أنّ طلبة الفرع الأدبي (47467)، بنسبة نجاح (64.10) % وفي الفرع العلمي 19724 بنسبة نجاح 83.63%. وفي فرع الريادة والأعمال (4241) بنسبة نجاح 63.59% وفي الفرع الشرعي 992 بنسبة نجاح 66.13%.

وفي الفرع التكنولوجي 812، بنسبة نجاح 80.42%. كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (1658) بنسبة نجاح 62%.

وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (156) وبلغت نسبة النجاح (59)%.











