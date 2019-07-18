الطالب المتفوق "صباح".. قَصد مجال الطب فناله بشرف

فرحةٌ عارمة وسعادةٌ كبيرة عمت بداخل البيت، منذُ اللحظات الأولى من تلقي الطالب عبد القادر صباح، نتيجته في الثانوية العامة والحاصل على معدل 97.9%، ليبدأ معها تشغيل الموسيقى وإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الحلوى على الأهل والأصدقاء و الأحبة، ابتهاجاً بالتفوق والنجاح العظيم.

وأمام فرحة الأهل والأحباب عانق الطالب المتفوق صباح، جميع المهنئين له وأخذ يشابك يده بدفءٍ بأيدي الأصدقاء مع قبلات التهنئة له بالنجاح، المغمورة بفرح عارم وكبير، بعد حصوله على تقدير امتياز بـ"التوجيهي".

"النجاح لا يأتي من فراغ، فهو بحاجة إلى جدّ واجتهاد كبير في الدراسة، ليتوج هذا النجاح اليوم، الذي ينتظره جميع الطلاب الفلسطينيين في حصد ثمار العام، وحصوله على معدل بتقدير امتياز، كان الهدف المنشود إليه"، يقول الطالب عبد القادر صباح لـ"لوكالة فلسطين اليوم".

واستقبل الطالب المتفوق وعائلته، نجاحه بعد ساعات من الانتظار مليئة بالحماسة والشغف لمعرفة النتيجة، وبعد إعلان النتائج وحصوله على درجة عالية، كان التوقع الذي سعى إليه الطالب، قد ناله بكل شرف وتقدير.

الطالب عبد القادر صباح من سكان شمال قطاع غزة، أنهى دراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، من مدرسة أحمد الشقيري للنبين بمعدل 97.9%، مضيفاً، بأن فرحة استقباله للنتيجة كانت عظيمة طالما سعى لها بكل جد واجتهاد.



اسرار التفوق والنجاح

وعن اسرار تفوقه، ذكر الطالب، بأنه نظم وقته في الدراسة عبر جدول زمني مدروس يقسم جميع المواد العلمية في ترتيب أوليات الدراسة لكل مساق، إلى جانب متابعته كافة الحصص والدروس الإضافية، لكسب المزيد من المعرفة والاستعداد لكافة سيناريوهات أسئلة الامتحانات النهائية.

وأمام مفاصل اختيار التخصص الجامعي بعد نتيجة "التوجيهي"، اعتبر صباح أن مجال الطب البشري هو الاختيار الحقيقي الذي يناسب مستقبله الذي سعى إليه بكل اجتهاد ومثابرة طيلة أيامه، مستطرداً في حدثيه، بانه كان يجري جولات ميدانية في أروقة الجامعات في القطاع قبل عدة سنوات، لكسب الثقة في هدفه المنشود في التحاقه بمجال الطب البشري.

وبخصوص المواهب الذي يمتلكها الطالب، تحدث بأنه حاصل على المستوى الـ12 من "الإميديست" في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى موهبة فن إلقاء الخطابة والشعر، والكفاءة العالية في استخدام برامج التصاميم "الجرافيك"، مشيراً إلى انه حاصل على العديد من الجوائز في مسابقات ثقافية وعلمية عدة.

وبين بأن الامتحانات النهائية لهذا العام 2019، كانت سهلة ومرنة في الأسئلة المطروحة إلا أن ذلك لم يعني خلوا الامتحانات من الأسئلة الصعبة، معتبراً أياه شيء طبيعي لتقييم الفروقات بين الطلبة، موضحاً بأن الفرعي العلمي مليء بالمحفزات لما يتمتع به من اجواء تنافسية بين الطلبة، علاوة على قيم مساقاته العلمية.

وعن أبرز المعوقات والتحديات التي واجهت الطالب فترة الدراسة، أكد صباح، بأن استمرار انقطاع التيار الكهربائي كان المعوق الأساسي، إلى جانب التصعيدات العسكرية التي شنها الاحتلال، لِما تركه من أجواء متوترة على دراسة المنهج، موضحاً بأنه تغلب على جميع الصعاب و المعوقات في إكمال دراسته واثبات ذلك في حصوله على درجة الامتياز.

وأهدى صباح، نجاحه في الثانوية العامة إلى والديه وأقاربه وزملاءه واصدقاءه وللشعب الفلسطيني، وخاصةً إلى مدرسيه الذين كانوا عوناً له في حصد ثمار نتيجة "التوجيهي"، مشيراً إلى أن نجاحه والتحاقه بكليات الطب هو لخدمة الوطن أبناء شعبنا.

ودعا الطالب المتفوق عبد القادر صباح، الطلاب الجدد المقبلين على الثانوية العامة "التوجيهي" للعام القادم، بأن يستثمروا أوقاتهم في الدراسة وإعطاء جميع المساقات حقها بكل اجتهاد، لحصد تلك الجهود المبذولة، وقطف ثمارها بالحصول على درجة التفوق والامتياز.

دعم العائلة للطالب

وعبر والد الطالب أبو محمد صباح، عن فرحته العارمة بنجاح عبد القادر بحصوله على درجة الامتياز، قائلاً، :"إن نجاح ابنه عبد تكلل اليوم بعد عام من الاجتهاد في الدراسة، ليرتقي بدرجة المتفوقين على مستوى فلسطين".

وأكد صباح، بأنه كان على متابعة مستمرة منذ بداية العام مع ابنه عبد القادر، ويقدم له كافة المستلزمات والاحتياجات المادية و المعنوية، والوقوف بجانبه في كل الوقت لتقديم المساعدة، موضحاً بأنه رغم كل الظروف الصعبة التي تمر على أبناء شعبنا في القطاع، إلا أن ابنه تخطى تلك الصعاب بجهده واجتهاده في الدراسة، بدعم من العائلة.

وعن مجال التخصص، توافقت آراء الوالد أبو محمد مع الطالب عبد القادر في دعمه بكل الإمكانيات لالتحاقه بمجال الطب البشري، مشيراً بأن العائلة تسانده في تخصص الطب، باعتباره رغبه من الطالب في الالتحاق به والابداع بكافة مجالاته.

وأكد بأن فرحة ابنه عبد القادر تضاهي فرحة شقيقته الأكبر التي حصلت على معدل 98% ابان فترة حرب "الجرف الصامد" عام 2014، وسلبت منها الفرحة قسراً بعد شن الاحتلال "الإسرائيلي" أعنف حروبه على قطاع غزة، مشدداً على أن ذلك لم يمنعنا من إكمال الفرحة وتحقيق النجاح.

نسبة النجاح بلغت 69.34%

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت صباح اليوم الخميس في بيان لها، نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في كافة مناطق الأراضي الفلسطينية، وبلغت نسبه النجاح لهذا العام في الفرع العلمي 83.63%، والفرع الأدبي 64.10%، وفرع الريادة والاعمال 63.59%، والفرع الشرعي 66.13%، والفرع التكنولوجي 80.42%، والفرع المهنية 62%، وفي مسار الكفاءة المهنية بلغت نسبة النجاح 59%.

وأوضحت الوزارة، ان عدد الناجحين من طلبة الثانوية العامة هذا العام 2019، البالغ عددهم 52108 مشتركاً، بلغت نسبة نجاحهم 69.34%.



