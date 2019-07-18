أتلتيكو مدريد يحسم صفقة دفاعية



أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسميا عن ضم مدافع فريق إسبانيول ماريو هيرموسو بموجب عقد يمتد إلى خمسة مواسم، ليكون تحت إشراف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأعلن إسبانيول عن تفاصيل صفقة هيرموسو، إذ أكد أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات، كما أكد النادي أن هيرموسو سيحصل على نسبة 20% في حال بيع المدافع الإسباني في المستقبل.

وكان هيرموسو قد انتقل إلى إسبانيول صيف عام 2017 قادما من ريال مدريد، ورغم عدم لعبه في صفوف الفريق الأول للميرنغي، إلا أن الفريق الملكي وضع شرطا لاستعادته مقابل 7.5 مليون يورو.

لكن رغبة اللاعب حسمت موقفه، حيث رفض العودة إلى ريال مدريد، وقرر ارتداء قميص "الروخي بلانكوس"، كما تخوف النادي الأبيض من رحيله مجانا في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2019-2020.

وخاض هيرموسو 35 مباراة مع إسبانيول سجل خلالها 3 أهداف، كما شارك مع المنتخب الإسباني في جميع البطولات التي خاضها منذ نوفمبر 2018.