"نهفات" التوجيهي.. موجة إذاعية لمواساة الراسبين وزفة طالب بمعدل 33%

على الرغم من أن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" تقابل بجدية كبيرة من المجتمع الفلسطيني؛ لما تشكله من مرحلة مفصلية للطلبة، إلا أن "نهفات" الفلسطينيين ومواقفهم المُضحكة تكون حاضرة في تلك المناسبة.

وتداول فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي النكات والمواقف المضحكة التي تتعلق بنتائج الثانوية العامة، وكانت أغلبها متعلقة بإطلاق النار في الهواء ابتهاجاً بإعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019، سواء كان ناجح أو راسب.

وعادت ظاهرة "لما تكون خاطب وعند نسايبك مناسبة ما" عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد اعلان نتائج الثانوية العامة حيث كتب أحد النشطاء على صورة كلاشنكوف من حجم كبير جداً: "لما تكون خاطب وفي ناجح عند نسايبك ويطلبوا تحتفل معهم" في إشارة إلى إطلاق النار ابتهاجاً بالفرحة.

ونشر أحد نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو كتب عليه: "#شاهد زفة طالب توجيهي حصل على معدل 33% حشيش أصلي".

وكتب أخر أن إذاعة محلية أقامت "موجة خاصة ومفتوحة" لمواساة الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، حيث أرفق مجموعة من رسائل المواساة منها: " الوالد الحنون وعموم العائلة يواسون ابنتهم الغالية ويتمنون لها حظا أوفر فيما تبقى لها من حياة لحصولها على معد ١٦%".

وأرسل أخر: "بطاقة بمليون دمعة عزاء للشاب الخلوق المهذب فلان الفلاني بمناسبة عدم تأهله للأشواط الإضافية (خيرها بغيرها يا غالي)، وفي رسالة أخرى: "أهنئ ابن جارنا بتجاوز الثانوية العامة بعد ما حصل على 20% وبحكيلوا بكرا انزل على الباطون".

بينما كتب أخر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أخوي عاصم جاب 76% الفرع العلمي وقلب كيان الحارة ألعاب نارية، منيح ما جاب فوق ال 90% كان ضرب آر بي چي وكورنيت".

وتساءل أحد النشطاء بالقول: "أنا شايف الكل ناجح .. طيب وين الراسبين إلي حيمسكو البلد؟"، فيما كتب أخر: "منذ الصباح والمفرقعات تصدع رؤوسنا ابتهاجا بنجاح الغالي ابن الجيران، 52%، والمتفوقين الذين تجاوزوا الامتياز ولم يحققوا ما يطمحون إليه، في حزن، الله لا يعطيك عافية، انت ومين حملتوا هالنتيجة يا خايب؟".

فيما كتب أحد النشطاء ممازحاً أسرته: "أبارك لأبنائي الثلاثة نجاحهم في الثانوية العامة وحصولهم على معدل 100%، حيث كتب أن ابنته شام حصلت على معدل 32%، أما نور 35# ومحمد 33%، وبهذا يكون الثلاثة حصلوا على معدل 100%، وتُظهر الصورة أن أبنائه الثلاثة لا يتجاوزوا السابعة من العمر.

















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