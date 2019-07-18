اجازة عيد الاضحى 1440 القطاع الخاص - اجازة عيد الاضحى بالسعودية 2019

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية عن موعد بداية إجازة عيد الأضحى المبارك وهو اليوم الخامس من شهر ذي الحجة ويوافق 6 أغسطس على أن تنتهي الإجازة في 16 أغسطس أي 15 ذي الحجة.

وهناك الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي يترقبون موعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تم الإعلان عنها من قبل الخدمة المدنية حيث أعلنت أن أجازة عيد الأضحى المبارك هي الإجازة الأخيرة لهذا العام ومدتها ستكون 11 يوما.

واشارت الوزارة الى انه يجب ان تلتزم جميع المؤسسات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية لمدة الإجازة عدا بعض القطاعات كالمستشفيات، وتمنح الشركات ذات القطاع الخاص إجازة أقصر للموظفين.

اما في مصر فالاجازة من المقرر بداية شهر ذي الحجة في 2 أغسطس ليكون عيد الأضحى 11 أغسطس لينتهي العيد 14 أغسطس وبذلك عدد أيام الإجازة في مصر 9 أيام، وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات عن موعد إجازة العيد، والتي من المقرر أن تبدأ 9 أغسطس لتستمر حتى 12 أغسطس وفقا لقرار مجلس الوزراء، اما في الكويت تقرر بدء إجازة العيد في 11 أغسطس حتى 15 أغسطس.