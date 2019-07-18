تاريخ اجازة عيد الاضحى 2019 في الجزائر

يستعد المسلمون الجزائر والدول العربية لاستقبال عيد الاضحى واستقبال وقفة عرفة حيث يستعدون لشراء الأضحية لذبحها بعد صيام يوم عرفة.

وأكد الدكتور “محمد غريب” أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس وسيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس ليكون يوم الأحد 11 أغسطس هو أول أيام العيد فلكيا ليستمر حتى 14 أغسطس.

تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع الدول وتجتمع جميعها على الشعور بالبهجة والسرور خاصة للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج، وتتعدد ايضا مظاهر الاحتفال بالعيد من ذبح الأضاحي والخروج والفسح بالحدائق والمتنزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء وشراء لوازم العيد وغيرها.

يترقب المسلمون بجميع أنحاء العالم موعد عيد الأضحى المبارك 1440 وذلك للاحتفال به، حيث انه من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة قريبا.