فلسطين وايطاليا تبحثان علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والقنصل الايطالي العام فابيو سوكولوفيتش اليوم الخميس، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة على ضرورة عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال – الفلسطيني الايطالي المشترك والذي يضم رجال أعمال من قطاعات اقتصادية مختلفة، مشددين على أهمية استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين فلسطين وايطاليا، وفتح آفاق تعاون جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات.

وأعرب الوزير العسيلي عن شكره لدعم الحكومة الايطالية للمشاريع التنموية والاقتصادية في فلسطين، لا سيما الدعم الايطالي لمشروع تطوير سلسلة قيمة الأحذية، والذي يساهم بالنهوض بواقع صناعة الأحذية والجلود في الخليل.