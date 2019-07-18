موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 - يوم الجمعة

يستعد كل من المنتخب الجزائري والسنغالي لمباراة نهائي الامم الافريقية غدا الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وذلك على إستاد القاهرة ، وذلك بعد انتهاء جميع الأدوار الإقصائية منذ بداية البطولة.

ومن المتوقع انه سوف يشهد النهائي حضور جماهيري مساندة من الجمهور المصري للمنتخب الجزائري العربي .

وقد تم تحديد توقيت مباراة الجزائر والسنغال النهائي على أن تكون يوم الجمعة في الاوقات التالية:

19:00 مساء بتوقيت غرينتش ولندن

20:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

21:00 مساء بتوقيت مصر

22:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

23:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

اما حكم المباراة غدا، فقد استبدل الاتحاد الإفريقي حكم مباراة نهائي الامم الافريقية حيث بدلا من تعيين الحكم فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في تحدي كأس الأمم الأخيرة تم تعيين الكاميروني أليوم نيانت ليدير أهم مباراة في البطولة الأهم في القارة السمراء.

وتم الاعلان عن القنوات الناقلة للمباراة، سوف تقوم قنوات بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX HD الأولي والثانية ببث مباراة النهائي ما بين الجزائر والسنغال، والجدير بالذكر أنها تقوم ببث المباراة رسميا بالتشفير والتعليق العربي، كما تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية المصرية الجديدة ببث المباراة ايضا، والجدير بالذكر أن قناة تايم سبورت هي قناة جديدة مجانية حازت على شهرة كبيرة جدا في جميع أنحاء الوطن العربي وشمال إفريقيا بسبب بثها لمباريات البطولة وأيضا العديد من الاستوديوهات التحليلية الهامة.

تأهل كلا المنتخبين للنهائي، وذلك بعد اجتياز مباريات صعبة في دور نصف النهائي، حيث فاز منتخب السنغال على منتخب تونس بعد الاحتكام للأوقات الإضافية بنتيجة 1-0 وفاز منتخب السنغال بهدف عكسي لمدافع تونس في مرماه، وكذلك لم يكن تأهل منتخب الجزائر بالسهل فقد فاز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في آخر ثواني المباراة .