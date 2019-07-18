موعد نتيجة الصف الاول الثانوى بوزارة التربية والتعليم 2019 بالرقم القومي

أكدت التربية والتعليم في مصر أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني يوم الأحد القادم.

يترقب العديد من طلاب الصف الأول الثانوي نتيجة الترم الثاني 2019 بعد الانتهاء من آداء الامتحانات في مختلف المواد المقررة خاصة بسبب بعض العواقب التي تعرضوا لها خلال فترة امتحاناتهم، وايضا بعد تطبيق نظام التعليم الجديد.

واوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم عن أن النتيجة سوف تصل للطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا وذلك عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم في رسالة أو إشعار حيث تصل لكل طالب نتيجته بالتفصيل في كل مادة مع المقارنة بينه وبين زملائه لمعرفة ترتيبه الخاص وبعض النصائح لتحسين مستواه خلال السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج برقم الجلوس ومن خلال الموقع الالكتروني ، وذلك عند الانتهاء من العمليات الخاصة بالتصحيح والمراجعة لأوراق الإجابات بمختلف المحافظات المصرية إذ يتم التشديد على ضرورة رصد الدرجات بدقة.

تقرر بالنسبة للطلاب الحاصلين على نسبة أعلي من 50% في جميع المواد أن تكون لهم الحرية في دخول الامتحان الثاني الذي سيعقد في يوليو القادم أو الانتقال للصف الثاني الثانوي أما من حصلوا على أقل من 50% عليهم دخول امتحان يوليو.

وفي السياق ذاته، في حالة حصول الطالب على 50% أو أكثر بالامتحان سيكون له حرية الاختيار في دخول الامتحان يوليو القادم أو الانتقال للصف الثاني مباشرة دون الفرصة الثانية، وفي حالة حصول الطالب على أقل من 50% في مادة أو أكثر فسيتوجب عليه دخول امتحان يوليو وفي حالة إخفاقه للمرة الثانية سيكون الطالب راسبا ويتوجب عليه إعادة السنة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

رابط منصة LMS من هنا