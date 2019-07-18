إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مضيق هرمز

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري، قوله اليوم (الخميس) إنه احتجز ناقلة أجنبية تهرب الوقود في الخليج.

وقال التلفزيون الإيراني: «تم احتجاز ناقلة أجنبية تهرب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج»، مضيفاً أن السفينة تم احتجازها يوم (الأحد) الماضي.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن بيانات تتبع حركة الملاحة أظهرت اختفاء ناقلة نفط في المياه الإيرانية بينما كانت تمر عبر مضيق هرمز، وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية يوم (الثلاثاء) الماضي إن واشنطن «لديها شكوك» بأن إيران تحتجز ناقلة النفط، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الناقلة تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.

وتدهورت العلاقات بين طهران والغرب بشكل متزايد بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، وبعدما قالت لندن إن سفناً إيرانية اقتربت من السفينة البريطانية «بريتيش هيريتدج»، التي تشغلها شركة «بي بي» النفطية، في المضيق الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية.