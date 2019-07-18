موعد نتيجة كلية حقوق جامعة حلوان انتساب 2019

صرح نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ، انه جاري الان تصحيح الاوراق الخاصة باجابة الطلاب حول نتائج الامتحانات للترم الاول، وانهم يعملو على تصحيح امتحانات الجامعة بفرعها الاصلي او الفروع الاخرى مثل هندسة المطرية و كلية الصيدلة وغيرها سوف يكون موعدها بعد 10 ايام من الان.

وقال النائب حول تنسيق الثانوية العامة: ان الجامعة ستبدأ بقبول الطلبة واعتبرها فرصة لتحسين جودة العمل والدراسة بكل الكليات وكله ينصب بمصلحة الطلاب واولها هو تطوير المناهج التعليمية بحيث تواكب هذا العصر مع التطور التكنولوجي الهائل فيه وكذلك تحسين مهارات الطلبة لتتوافق مع متطلبات سوف العمل.

حيث تشمل نتائج جامعة حلوان الكليات التالية:

كلية الفنون التطبيقية

كلية الفنون الجميلة

كلية التربية الفنية

كلية التربية الموسيقية

كلية التربية الرياضية بنين

كلية التربية الرياضية – بنات

كلية الإقتصاد المنزلي

كلية السياحة والفنادق

كلية الهندسة بالمطرية

كلية الحقوق

كلية الآداب

كلية التربية

كلية الصيدلة

كلية الخدمة الإجتماعية

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية التجارة وإدارة الأعمال

كلية العلوم

كلية الهندسة بحلوان

كلية التمريض

كلية التعليم

ويمكن مشاهدة نتائج امتحانات كليات جامعة حلوان الترم الاول او الترم الثاني لاحقاً من مركز تكنولوجيا المعلومات لكل الشعب و الاقسام واخر اخبارها من خلال هذا الرابط .