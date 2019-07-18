4 توائم يتفوقن بمعدلات عالية في الثانوية العامة

تفوقت أسرة فلسطينية كاملة، في امتحانات (الإنجاز) للعام 2019، حيث تفوقت الأخوات التوائم الأربعة، الحافظات للقرآن: ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي.

وحصلت التوائم الأربعة، على معدلات 94 و92.1 و91.4 و91.1 بالفرع العلمي بالثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة (إنجاز).

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في كافة فروعه (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%.

وذكرت أن عدد المتقدمين في الفرغ الأدبي بلغ (47467)، بنسبة نجاح (64.10)%، وفي الفرع العلمي (19724) بنسبة نجاح ( 83.63 )%، وفي فرع الريادة والأعمال (4241) بنسبة نجاح ( 63.59%)، وفي الفرع الشرعي (992) بنسبة نجاح (66.13) %، وفي الفرع التكنولوجي (812) بنسبة نجاح 80.42%.

وأشارت إلى أن عدد المتقدمين في الفروع المهنية بلغ (1658) بنسبة نجاح (62)%، وفي مسار الكفاءة المهنية بلغ عدد المتقدمين (156) بنسبة النجاح (59)%.