اسعار الذهب في مصر بيع وشراء اليوم الخميس - سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب والصعود التدريجي بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في البيع والشراء 653 جنيه، أما عيار 18 فقد بلغ 560 جنيه، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل سعر المصنعية المقدرة بنسبة 10% من سعر الجرام.

ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم.

اسعار الذهب اليوم الخميس 18-7-2019:

العيار السعر بدون المصنعية السعر بالدولار عيار 24 750 جنيه 44.92$ عيار 21 657 جنيه 39.30$ عيار 18 560 جنيه 33.7$ سعر الجنيه الذهب 5311 جنيه 319.21$ سعر أوقية الذهب __________ 1,420 $ سعر كيلو الذهب 743.143 جنيه ____ سعر الدولار 16.66 1$

وفي السياق نفسه، يتغير سعر الذهب في مصر تبعاً لتغير سعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، كذلك حالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد سعر أي سلعه عند زيادة الطلب عليها.