اسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء اليوم

يشهد سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية حالة من الارتفاع مرة أخرى، وذلك بعد أن انخفض أمس بمقدار يقل عن الريال سعودي ليعود للزيادة مع بداية تعاملات في الأسواق بالمملكة.

ارتفعت الأسعار لجميع الوحدات بقيم تعلو واحد ريال سعودي، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 171.54 ريال، بينما جاءت قيمة عيار 22 لتسجل 157.25، وهكذا لبقية النوعيات، وهذا التأرجح في أسعار الذهب في السعودية خلال الـ 48 ساعة الماضية، يؤكد أنه ليس هناك ثبات على سعر محدد مما يجعل عمليات البيع والشراء الكبيرة محفوفة بالمخاطر.

اما سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية فهو كالتالي: