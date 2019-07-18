عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 18/7/2019

مصر تنجح بامتياز فى تنظيم البطولة الأفريقية، الرئيس يشهد احتفال معهد ضباط الصف المعلمين بتخريج الدفعة "157"، اليوم.. تونس تواجه نيجيريا على "برونزية" كأس الأمم، الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 97.07% علوم و95% رياضة و80% أدبي، بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة.

تناولت عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات الهامة ومنها:

ـ تحقيق فائض أولى فى الموازنة وتقليص العجز الكلى لـ8.2%.. 3 أنباء سارة و6 قرارات مهمة من الحكومة للشعب.. «مدبولى»: معدل النمو يسجل 5.7% مع انخفاض البطالة والتضخم.. وحققنا المستهدف من برامجنا

ـ «الأعلى للجامعات» و«النقابات المهنية» أبرز الطرق لحماية طلاب الثانوية.. دليل التأكد من سلامة شهادات المعاهد والكليات الخاصة.. «المهندسين » تُعد قائمة بالمؤسسات.. وقائمة بأسماء 153 معهداً مُعتمدا ب «التعليم العالى»

ـ كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الشتامون.. لسان جماعة الإخوان الزفر.. الغزالى شيخ الإخوان يصف معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر بالفساق ومصدر الخبث واللؤم

ـ السيسى: مصر تسابق الزمن من أجل بناء دولة عصرية حديثة.. الرئيس يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان.. ويؤكد الاهتمام ببناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة ويشدد على ضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية فى التسليح والتدريب.. ويوجه التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار

ـ غدا شهادات المتفوقين.. تفاصيل زيارة أوائل الثانوية العامة لـ«اليوم السابع»

ـ مرحباً بكم فى أم الدنيا.. جماهير الجزائر تزحف إلى القاهرة عبر 28 طائرة لحضور النهائى

ـ «النقد الدولى» يراجع برنامج الإصلاح الاقتصادى الأربعاء.. انتهاء برنامج الـ 12 مليار دولار بوصول آخر شريحة الشهر الجارى.. ولا نية للحصول على قرض جديد

ـ رئيس المخابرات العامة يزور جنوب السودان.. عباس كامل يلتقى سلفا كير ويسلمه رسالة من السيسى.. ومباحثات مع نظيره فى جوبا

ـ انطلاق أولى رحلات الحج اليوم وجسر جوى لنقل 70 ألفاً.. 351 رحلة على مدار 17 يوماً.. وبدء عودة الحجاج منتصف الشهر المقبل

ـ زيادة محفظة التمويل العقارى.. 7 مليارات جنيه لتمويل مساكن محدودى الدخل

رغم خروج مصر مبكرا من بطولة أمم افريقيا فإن التحديات لمواصلة البطولة بشكل طبيعى لم تتوقف واسهم فى ذلم الافتتاح المبهر ولفت انظار العالم كله وهو ما نتوقعه فى ختام البطولة غدا الجمعة وفى هذا التحقيق نرصد اراء خبراء حول التغطية الاعلامية للبطولة ودور قناة تايم سبورتس بعد إطلاقها كقناة جديدة تنافس القنوات الإقليمية الرياضية.

أكد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الإعلام العربى قد يكون جزءا من الأزمات العربية ويكون الطريق لحلها، مشيرا إلى أن الإعلام الطائفى والتحريضى والمروج للعنف والكراهية جزء من أزمتنا.

الجيش الليبيى :

انسحاب ميليشيات مصراتة من مواقع بطرابلس.

دراسة استرالية: 40 مليونا أسرى للعبودية الحديثة.

القوات المسلحة تدع الضباط والجنود المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات.

تعاون بين الانتاج الحربى والمالية لميكنة الضرائب العقارية.

نطلقت من مطار القاهرة الدولى اولى رحلات حجاج بيت الله الحرام على الجسر الجوى الذى تنظمه مصر للطيران لنقل ٧٣ الف حاجا خلال هذا العام ، وصل الحجاج الى الصالة الموسمية مساء امس وتم استقبالهم وانهاء اجراءات سفرهم على الطائرة المتجهة الى المدينة المنورة، وتقيم وزارة الطيران المدنى احتفالا ظهر اليوم بالصالة الموسمية لتوديع الافواج الاولى من الحجاج .

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة والذى تستضيفه القاهرة .

رسالة من السيسى الى سيلفا كير ينقلها رئيس المخابرات

تابوت الملك توت يودع الأقصر إلى المتحف الكبير

انكسار الموجة الحارة اليوم

مرض « التمثيل الغذائى » يصيب طفلا من كل ١٠ آلاف مولود

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا مع الفريق أول محمد زكى القائد العالم للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى للرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيدا ببطولات والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، كما وجه بمواكبه أحدث نظم التسليح.

يحسم الأعلى للجامعات فى اجتماعه اليوم الجدل حول عدد من الأمور المهمة بشأن تنسيق القبول فى الجامعات والمعاهد العليا للعام الدراسى المقبل، وعلى رأسها عدد الطلاب المقبولين بكل قطاع من القطاعات المختلفة خاصة كليات القمة والتى من المقرر أن تنطلق المرحلة الاولى لها الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الخميس 25 يوليو.

السودان توقع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكرى والمعارضة

ابنة نجيب محفوظ :