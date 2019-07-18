خلال ساعات - نتائج البكالوريا 2019 الجزائر الدورة الإستدراكية

اكدت وزارة التعليم في الجزائر على ان اعلان نتائج البكالوريا ،2019 سيكون اليوم الخميس الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم.

وقال مصدر لوكالة الجزائر الإخبارية على التليفزيون، أن نسب النجاح في البكالوريا 2019 مطمئة إلى حد ما، ولكن على أرض الواقع فإن نسب النجاح ضعيفة على الرغم من أنه تم توجيه المصححين إلى التساهل في التصحيح والتقدير مع الطلاب، بعد وجود خلاف وجدل واسع حول إحدى أسئلة مادة اللغة العربية، والذي لم يجيبه إلا النابغون من الطلاب.

تمت أعمال التصحيح في مركز الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات – فرع القبة – على أكمل وجه في الفترة الأخيرة، وفقا للتشديدات الواردة للمصححين بضرورة حصول كل طالب على حقه تمامًا، وإتمام أعمال إدخال العلامات بمنتهى الحيادية، وتم دراسة سلم التنقيط بشكل موسع، فتتماشى مع إجابات الطلاب.

واشارت وزارة التربية الوطنية الى أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2019 لجميع الطلاب والطالبات، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال رابط موقع الديوان الرسمي للمسابقات والامتحانات، كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الهواتف الذكية عن طريق إرسال رسالة نصية عبر جميع الخطوط موبيليس، اوريدو، و جيزي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز 567.

لا زالت حالة القلق مسيطرة على الطلاب، ولذلك خرجت الوزارة في تصريح صحفي وأكدت على أن نتائج الباك سوف تظهر في موعدها دون تأجيل رابط النتائج فور نشرها مباشرة .