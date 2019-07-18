وزير العمل اللبناني يبرر إقرار قانون العمل بحق العمال الفلسطينيين

قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، "نريد ان نعامل الفلسطينيين كلبنانيين وفقا للقوانين، وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي".

واضاف أبو سليمان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في مقر البرلمان اللبناني، "مستمرون بتطبيق القانون، ولا قرار ضد الفلسطينيين ونطبق القوانين التي تؤمن لهم التسهيلات.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال في مسـتهل جلسات اليوم الثالث من جلسات مناقشة الموازنة، قال إن "موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى"، داعيا وزير العمل إلى عقد ?مؤتمر? صحفي وإعلان ذلك.

وكان الرئيس محمود عباس أكد أمس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع لبنان لأن فلسطين تريد حلها بالحوار والمفاوضات.

وأوفد الرئيس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا، مؤكدا رفض كل أشكال التصعيد مع الاشقاء اللبنانيين، وان الحل يأتي بالحوار.