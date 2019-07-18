موعد نتائج التاسع 2019 حسب رقم الاكتتاب جميع محافظات سوريا

اكدت وزارة التربية السورية صباح الاربعاء على انتهاء اللجان من اعمال التصحيح والمراجعة وتسجيل العلامات الكترونيا، موضحة ان العلامات ستكون عبر موقع الوزارة برقم الاكتتاب.

واشارت الوزارة أن نسبة النجاح في نتائج التاسع 2019 مرتفعة بالنسبة للبنات أكثر من البنين مثل العام الماضي، وهذا يؤكد رغبة البنات في استكمال المسيرة التعليمية وتقديم أفضل ما عندهم في الصفوف الدراسية المقبلة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل كاملة على الشبكات الإخبارية السورية خلال ساعات قليلة.

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ان نسبة النجاح مرتفعة إلى ان تصل 82% وهي نسبة غير مسبوقة، ولكن الجميع يترقب التفاصيل الرسمية من وزارة التربية السورية، ويعتبر موقع وزارة التربية السورية أحد أبرز المواقع التي تتيح لك الاستعلام عن الشهادة بمختلف الطرق، أبرزها الاسم والكنية والمحافظة والقطر، كما أن الموقع يتحمل ضغط الطلاب، لأنه مُجهز على أعلى مستوى من جانب نخبة من خبراء التطوير التكنولوجي.

وتشكل وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم عمليات بحث شائعة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في القسم العلمي والأدبي والشريعة الإسلامية، مما دفع الطلاب للبحث عن رابط موقع moed.gov.sy بشكل كبير للغاية.