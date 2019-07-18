رابط تقديم تظلمات التموين موقع دعم مصر 2019 – 2020

اعلنت وزارة التموين في مصرعن إعادة نحو أكثر من 232 ألف مواطن للبطاقات التموينية لمن قاموا بعمل تظلمات، حيث تم قبول طلباتهم بالمكاتب الخاصة بالتموين بالمحافظات المصرية بالإضافة لتوقف حوالي 4 مليون بطاقة ذكية تحتاج لتحديث بياناتها بسبب خطأ ما .

وابلغت وزارة التموين والتجارة الداخلية غير المستحقين في المرحلة الثانية من دعم البطاقات وذلك بداية من يوم الجمعة الماضي، حيث سيتم إيقاف البطاقة على بونات صرف السلع والخبز بداية من شهر إبريل، ويحق للمواطن بعد الحذف والاستبعاد من البطاقة تقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني بداية من اليوم وحتى 15 يوم موقع دعم مصر.

وأكد مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات الدكتور “عمرو مدكور” استمرار صرف الخبز المدعم للفئات غير المستحقة وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية إذ يتم حذف السلع التموينية حتى الآن مع عدم المساس بمحدود الدخل.

وفي نفس السياق، أعلن أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين عن من تم حذفهم من منظومة الدعم التموين وذلك بالمرحلة الثانية المقرر انطلاقها بداية من شهر مارس القادم، حيث يتم الحذف وفقا لعدد من المحددات منها :

من جاوز استهلاكه للكهرباء شهريا 650 كيلو وات

من بلغت فاتورة موبايله الخاصة 800 جنيه

من لديه طفل أو أكثر بمدرسة دولية تتجاوز مصروفاتها 30 ألف جنيه

من يمتلك سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث

كل من يعمل بوظيفة عالية الدخل

وقد أضاف إلى أن سبب الحذف سوف يظهر في وصل التموين الخاص ببطاقة الشخص، ويمكن للمواطن الدخول لموقع الوزارة وعمل تظلم وسيتم مراجعة المستندات الخاصة والمرفقة بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة وفي حالة ثبوت أحقيته سوف يتم إضافته لنظام الدعم من جديد.

خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين

رابط موقع دعم مصر من هنا . يتم الدخول عبر

يتم الدخول لصفحة تقديم طلب التظلم بالتعديل أو التحديث (تظلمات عدالة)

يبدأ المواطن فى ملء بيانات طلب التظلم

إرفاق وتحميل المستندات التي سيتم تقديمها مع طلب التظلم ومنها (صورة البطاقة التموينية والرقم السري وصورة الرقم القومى وصور شهادة الميلاد وصور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة مع إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم)

اما في حال إلغاء البطاقة التموينية يتم التقديم على بطاقة تموينية جديدة وطلب إصدار بطاقة تموينية أخرى.