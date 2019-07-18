تاريخ عيد الاضحى 2019 الاردن ومصر

يترقب جميع المسلمون في كافة انحاء العالم موعد عيد الاضحى المبارك 1440 ، فسوف يكون يوم الاثنين 12_8_2019 اغسطس (آب) – 10 ذو الحجة، وعليه فان وقفة عرفة (يوم عرفة ووقفة الحجاج في عرفات)، يوم الاحد 9 ذو الحجة 1440 هـ الموافق لـ 11_8_2019 اغسطس (آب) 2019 م.

تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع الدول وتجتمع جميعها على الشعور بالبهجة والسرور خاصة للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد من ذبح الأضاحي والخروج والفسح بالحدائق والمتنزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء وشراء لوازم العيد وغيرها.

و يستعد المسلمون في مصر والاردن لاستقبال العيد الكبير واستقبال وقفة عرفة حيث يستعدون لشراء الأضحية لذبحها بعد صيام يوم عرفة.

كما وأكد الدكتور "محمد غريب" أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس وسيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس؛ ليكون يوم الأحد 11 أغسطس هو أول أيام العيد فلكيا ليستمر حتى 14 أغسطس.