رؤى فروانة: "الليدات" كانت رفيقتها وتضطر للوقوف جوارها لتكمل دروسها

رؤى محمد سلامة فروانة.. لم تسعها فرحتها عندما أبلغتها صديقتها عبر "الفيس بوك" بنجاحها المميز، وحصولها على معدل 98.9%، وسطر اسمها من بين العشر الأوائل على مستوى فلسطين، فأغمي عليها من الفرحة.

فأن يكون معدلها عالي هو ما كانت تتوقعه، ولكن أن تحصل على المرتبة السادسة مكرر من بين أوائل العشر على مستوى فلسطين في القسم الأدبي فكان ذلك مزيداً من الفرح لرؤى فروانة من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، وكرم من الله عز وجل وبفضل دعاء والديها.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2019، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%.

وقد بلغ العدد في الفرع الأدبي (47467)، بنسبة نجاح (64.10) % وفي الفرع العلمي (19724) بنسبة نجاح ( 83.63 ) %. وفي فرع الريادة والأعمال (4241) بنسبة نجاح( 63.59% ) وفي الفرع الشرعي ( 992 ) بنسبة نجاح (66.13) %.

وفي الفرع التكنولوجي (812 )، بنسبة نجاح (80.42) %، كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (1658) بنسبة نجاح ( 62) %.

تقول رؤى لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": اليوم هو فرحتي لا توصف فكل الكلمات لا تصف ما أشعر به، فنجاح الفرحة هو أحلى شعور يمكن أن يحدث، ويكفيني رؤية فرحة عائلتي".

وتضيف: كنت أصلي صلاة الضحى وأدعي أن يميزني الله بمعدل كنت أتمناه، وبالفعل بعد انتهائي من الصلاة فتحت الفيس بوك وإذا بصديقتي "ياسمين" ترسل لي اسمي من بين المتفوقين على مستوى فلسطين، ففرحتي لم تسعني وأصبت بحالة إغماء لحظتها من شدة الفرحة.

وعن توقعاتها، توضح فروانة أنها كانت دوماً متفوقة خلال السنوات الماضية وكانت تتوقع لنفسها معدلاً في الامتياز ولكنها لم تتوقع أن تحصل على ترتيب من بين أوائل فلسطين.

وعن الصعوبات التي واجهتها في دراستها، تشير إلى أن مشكلة الكهرباء كانت أكبرها حيث كانت تدرس على "الليدات"، وأحياناً كثيراً تلجأ للوقوف وهي تذاكر من أجل الوصول لضوء أشد عبر الليدات.

ولم تخف المصاعب التي واجهتها خلال دراستها أثناء شهر رمضان المبارك، حيث كانت تعاني من تنظيم أوقاتها خلال الشهر، حيث ضيق الوقت من حيث تنظيم أوقات العبادات مع الدراسة.

وتتمنى فروانة دراسة العلاج الطبيعي، حيث كانت تتمنى دراسته منذ الصغر، حيث تحب هذا القسم تحديداً منذ نعومة اظافرها.