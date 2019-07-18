موعد نتائج الثانوية العامة 2019 الاردن – موقع وزارة التربية والتعليم الاردني

اعلنت وزارة التربية والتعليم في الاردن السبت الماضي عن موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في الاردن، وذلك ستكون يوم 25 من شهر يوليو الحالي، وذلك لكي يبتعد الجميع عن كافة الشائعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص النتائج.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم داخل الاردن مساء يوم السبت الماضي عن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 في الاردن، لكي يبتعد الجميع عن كافة الشائعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نتائج توجيهي، ومع العلم أن الوزارة قد صرحت بأن نتائج التوجيهي 2019 الأردن ستكون يوم ال25 من شهر يوليو الحالي، ويوجد هناك توقعات كثيرة بأن هذا العام نسب النجاح به مرتفعة عن العام الماضي.

كما واكدت الوزارة على الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والفرز وإدخال العلامات داخل اللجنة رقميًا وبشكل منظم، ويجري في الوقت الحالي مراجعة إجابات الطلاب وعمليات الجمع الخاصة بالأسئلة.

وصرحت وزارة التربية والتعليم أن هناك ما يزيد عن 73 ألف طالب وطالبة، في كافة الاقسام بجميع المدن الاردنية قد تقدموا بالفعل إلي آداء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، وهذا هو العام الدراسي الثانوية النهائي ما قبل الجامعي، موضحة انتهاء تجهيز النتيجة والبدء في رفعها عبر المواقع الرسمية لاستظهار درجات الطلاب.

كما سنوافيكم برابط موقع نتائج التوجيهي 2019 الاردن للاستعلام عن درجات الطلاب رسميا فور الإعلان عنها في جميع المدن الاردنية الهاشمية وذلك من خلال الرابط التالي النتائج فور نشرها .

رابط نتائج التوجيهي فور نشرها :