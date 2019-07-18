بالأسماء: العشرة الأوائل في الثانوية العامة 2019 فلسطين - مرفق رابط نتائج التوجيهي

اوائل التوجيهى فى قطاع غزة الفرع الادبي والعلمي فى قطاع غزة والضفة الغربية تحميل ملف نتائج توجيهي 2019 في غزة والضفة حيث ننشر لكم اسماء الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة .

يسر وزارة التربية والتعليم أن تعلن اليوم عن نتائج امتحان الثانوية العامة؛ الذي عقد بنجاح مميز رغم الحصار المالي الإسرائيلي الأمريكي البغيض، والذي استهدف كسر إرادة شعبنا العظيم، والمسّ بوفائنا لشهدائنا الأبرار ولأسرانا البواسل. لقد واجه معلمونا وطلبتنا والأسرة التربوية برمتها هذا الحصار بإرادة لا تنثني وبعزيمة لا تلين.

ونجحوا رغم عظم التحديات وشحّ الموارد في عقد امتحان الثانوية العامة بكفاءة، وبشكل متزامن في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة، وفي المدارس الفلسطينية في كلٍ من تركيا ورومانيا وقطر وبلغاريا. وفي هذا الإطار تتقدم أسرة التربية بعظيم الشكر والتقدير إلى سيادة الرئيس، وإلى دولة رئيس الوزراء على رعايتهم ومواكبتهم ودعمهم لهذا الحدث الوطني التربوي السيادي .

كما تثمن الوزارة عالياً الجهد الاستثنائي الذي قامت به لجنة الامتحانات العامة والإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، وكافة طواقم الامتحان من معلمين ومشرفين وإداريين في الوزارة والمديريات، والشكر موصول إلى المحافظين والأجهزة الأمنية والشرطة والهيئات المحليةِ والسفارات، والإعلام، والمؤسسات الخاصة والعامة؛ التي قدمت الدعم والإسناد للامتحان في مختلف مراحله، ونعتز بأن مسيرة الامتحان شكّلت أنموذجاً ملهماً لصمود الشعب الفلسطيني، ولقدرته على صون حق أبنائه وبناته في تعليم نوعي من خلال العمل الوطني المشترك؛ وذلك في إطار شراكة وطنية جامعة يتبوأ فيها أطفالنا موضع القلب.