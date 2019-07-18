وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج التوجيهي 2019 - غزة الان

لان يمكنك تحميل ملف نتائج توجيهي 2019 في غزة والضفة حيث ننشر لكم نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة فور اعلانها من وزارة التربية والتعليم اليوم حسب الاسم.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن نتائج امتحان الثانوية العامة التوجيهي الانجاز 2019 في فلسطين ستعلن اليوم الخميس 18 يوليو/ تموز 2019 الساعة الثامنة صباحاً.

اكدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم ، أن اليوم الخميس لإعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) للعام الدراسي 2019 .

وأوضح المدير العام خلال تصريحات صحفية أن اللجنة ستجتمع اليوم المؤتمر الصحفى ، من أجل تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، والتعميم لكافة الطلاب وأولياء الأمور.

نشرت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، صباح يوم الخميس 18 يوليو 2019، نتائج توجيهي الثانوية العامة في فلسطين "قطاع غزة والضفة الغربية" برقم الجلوس والاسماء، حيث يُمكن لجميع الطلبة البدء في الاستعلام عن النتائج في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق بكل محافظات الوطن وخارجه.

وتورد لكم متابعينا ، رابط خاص من أجل فحص نتيجة الثانوية العامة عبر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إذ يتضمن أكثر من 70 ألف اسم لطلبة تقدموا لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي هذا العام في كل المحافظات من ضمنها العاصمة القدس وقطاع غزة وكذلك الضفة الغربية و رام الله .

ونفى مدير عام القياس والتقويم والامتحانات محمد عواد بشكل نهائي تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدةً بأن النتائج لن تعلن غدًا الاثنين أو بعد غدًا، والذي قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو خالي من صحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن انتهاء التصحيح بشكل نهائي لجميع اختبارات الثانوية العامة الانجاز 2019 في فلسطين وكامل محافظاتها.

وبدأت الأجواء في غزة هذا الصباح نشطة، حيث يُقبل الأهالي على المدارس من أجل الاطمئنان على نتائج الثانوية العامة 2019 لابنائهم الذين تقدموا لها خلال شهر حزيران المنصرم، ثم الذهاب إلى محلات الحلويات المنتشرة في القطاع لتقديمها إلى المهنئين بنجاح وتفوق أولادهم في هذا العام الدراسي الاستثنائي.

وتصدر وزارة التربية والتعليم في فلسطين بعد لحظات من نشر هذا النص، بيان توضح من خلاله كشف نتائج التوجيهي الانجاز في فلسطين، وتعلن الحاصلين على المراتب الأولى هذا العام في الفروع أم الأدبية أو الشرعي والصناعي وغيره من الفروع التي التحق بها آلاف الطلبة.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور محمد اشتية تقدم خلال جلسته الأسبوعية أمس في رام الله، بالتهنئة الحارة لأهالي الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، مشددًا على أهمية التخصصات التكنولوجية والتقنية والالتحاق بها في مختلف الجامعات الفلسطينية المعتمدة من خلال هيئة الضمان والجودة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين (الانجاز) انطلقت مع بداية شهر يونيو واستمرت حتى 26 يونيو 2019 ، حيث بلغ عدد الطلبة في كامل محافظات الضفة في الفروع كلها هو 44486 طالباً وطالبة، وفي غزة 31360، في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن والشتات284 .

رابط النتائج من هنا