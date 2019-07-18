حسب الاسم رابط فحص نتائج توجيهي 2019 في فلسطين - نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2019

اعلنت وزارة التربية والتعليم في الضفة وغزة صباح الخميس 18 / تموز نتائج التوجيهي 2019 الثانوية العامة - الانجاز في جميع محافظات الوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة .

واعلتن الزارة أن نتائج الثانوية العامة 2019 " التوجيهي - الانجاز" ستعلن اليوم الخميس الساعة الثامنة صباحا عبر الموقع الالكتروني للوزارة وعدد من المواقع الأخرى.

ويترقب طلبة الثانوية العامة وأهاليهم بحرارة كبيرة نتائج التوجيهي 2019 في فلسطين والتي تشكل مرحلة مفصلية وحاسمة بالنسبة لهم في حياتهم التعليمية والمهنية، حيث يتمنوا أن ترتسم الفرحة والبهجة على قلوبهم.

وقالت لجنة الامتحانات العامة بالوزارة في بيان صحفي، أن النتائج ستعلن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج امتحان الثانوية العامة وأيضاً عَبر الرسائل القصيرة من شركتي جوال وأوريدو، وعبر صفحات مديريات التربية والتعليم.

يذكر أن مصدر مطلع رجح أن تعلن نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين من خلال أرقام الجلوس وليس عن طريق الأسماء، ويرجح أيضا ألا تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج وأوائل الطلبة كما كان يجري في السنوات الماضية.

وتقدم نحو 76 ألف طالبة وطالبة من طلبة الانجاز في جميع المحافظات والمدن الفلسطينية لامتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث سننقل لكم النتائج مباشرة فور وصولها. رابط فحص النتائج من هنا