نيجيريا تفوز على تونس في المركز الثالث من أمم افريقيا

قاد أوديون إيجالو، مهاجم منتخب نيجيريا، النسور الخضراء للفوز على تونس بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، على إستاد السلام، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الافريقية مصر 2019.

وصالح النسور الخضراء جماهيرهم ببرونزية الكان، بعدما فشلوا في التأهل للنهائي على يد الجزائر، فيما تضاعفت آلام نسور قرطاج بخسارة جديدة، بعدما سقطوا أمام السنغال في نصف النهائي.

واستغل إيجالو ارتباك الحارس معز بن شريفية، خلال تمريرة عرضية في استمرار لسلسلة أخطاء حراس تونس الثلاثة ودفاعها في البطولة ليسجل بسهولة في الدقيقة الثالثة.