بين سبورت max 1 بث مباشر - مباراة تونس ونيجيريا الان

يتقدم اليوم الاربعاء كل من المنتخب التونسي والنيجيري للمباراه مباشرة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وستكون المباراه منقولة من خلال قناة بي أن ماكس مباشرة وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، و تقام المباراة مباشرة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية 2019 ، على استاد السلام.

يقدم المنتخب التونسي مباريات قوية خلال الأدوار الأخيرة بأمم إفريقيا 2019، وفشل المنتخب التونسي في التأهل للدور النهائي من أمم إفريقيا 2019 بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي، كما خسر المنتخب النيجيري أمام محاربي الصحراء في نفس الدور بهدفين مقابل هدف واحد، وتترقب الجماهير متابعة أحداث هذا اللقاء الهام في ظل سعي المنتخب التونسي لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث في البطولة.

كما وتترقب الجماهير العربية لاسيما التونسية مصير مشاركة المنتخب التونسي اليوم في بطولة كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 حين يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري من أجل الختام الذي يريده الجميع بميدالية وعدم الخروج خالي الوفاض بعد اقتراب نسور قرطاج من التواجد في الفاينال.