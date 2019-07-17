استعلام عن فاتورة تليفون ارضى شهر يوليو 2019 برقم العداد

اكدت الشركة المصرية للاتصالات عن وجود توفير خدمة الاستعلام عن فواتير للاتصالات الكترونيا، وذلك من خلال موقع الشركة الالكتروني من باب التسهيل على المواطنين، وفي إطار خطة الحكومة لتطوير المنشآت الحكومية وايمانا منها بأهمية الحكومة الالكترونية

. واوضحت ايضا الشركة عن وجود نية لأن تعيد الوزارة النظر في أسعار للاتصالات بمحافظات الصعيد، حيث أن درجات الحرارة شديدة الارتفاع، وتصل في بعض الأحيان إلي ـ45 و46 درجة مئوية، وبالتالي يعني زيادة في الاستهلاك.

واشارت الى خطوات الاستعلام عن فاتورة للاتصالات فهي تكون بطريقتين يمكنك من خلالهم معرفة قيمة فاتورتك، وهما كالآتي : الطريقة الأولي قم بالدخول الي موقع وزارة للاتصالات اذهب إلى قسم الخدمات ومنه اضغط كلمة استعلام فواتير قم باختيار محافظتك والتي أيضا يوجد بها العداد ثم قم بإدخال بياناتك وأملأ الخانات المطلوبة للاستعلام عن الفاتورة الطريقة الثانية في هذه الطريقة سوف تدخل إلى موقع الشركة للاتصالات .

قم بإدخال المحافظة والمدينة التي يوجد بها العداد. ثم قم بإدخال رقم الاشتراك الخاص بك الموجود على فاتورة المصرية للاتصالات وهذا الرقم مكون من عشر أرقام. ثم قم بالضغط علي كلمة إظهار الفواتير.

كما يمكنك تقديم تظلمات الخاصة بالفواتير علي نفس الموقع.

اما لدفع فاتورة للاتصالات يرجى اتباع هذه الخطوات :

• قم بالذهاب إلي موقع سداد فاتورة للاتصالات رابط فحص الفاتورة من هنا.

• قم بعمل حساب جديد، أما إذا كنت تمتلك حساب، فقم بتسجيل الدخول.

• قم باختيار “فواتير للاتصالات ”. • قم باختيار المنطقة .

• قم بادخال رقم الهاتف وكود فوري.

• أكمل الدفع بإدخال بيانات بطاقة الائتمان.