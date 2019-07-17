موعد ماتش تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2019

يستعد منتخب تونس لملاقاة نيجيريا، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات المركز الثالث ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة تونس ونيجيريا، على استاد السلام، وستنطلق مشاهدة المباراة ابتداء من الأوقات التالية : 19.00 بتوقيت غرينتش. 20.00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. 21.00 بتوقيت القاهرة والخرطوم. 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق. 23.00 بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكنك مشاهدة المباراة على قناة بي أن ماكس مباشرة وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي. وصرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن اسم حكم مباراة تونس ونيجيريا اليوم، الذي سيكون هو الحكم الدولي المصري جهاد جريسة الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2008، ويبلغ من العمر 43 سنة. وأسندت لجنة الحكام الأفريقية إدارة المباراة للحكم المصري جهاد جريشة، ويساعد جريشة، المصري محمود أبو رجال مساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثاني، والبوتسواني جوشوا بوندو حكمًا رابعًا.