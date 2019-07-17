بعد ورشة المنامة.. البحرين تستضيف اجتماعاً دولياً لبحث الملف الإيراني

أعلن المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، برايان هوك، أن البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لبحث "مواجهة التهديد الإيراني" في منطقة الخليج.

وقال هوك خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها كذلك وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد تطويرا للمؤتمر الذي عقد في وارسو في فبراير الماضي لمناقشة "الخطر الإيراني".

وأضاف أن الدعوة للمشاركة ستوجه إلى جميع الدول الـ 65 التي حضرت اللقاء في وارسو.

وأشار هوك إلى أن الولايات المتحدة تريد مشاركة مزيد من دول الشرق الأوسط في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة في الخليج.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، عقب حوادث استهداف ناقلات النفط في الفترة الأخيرة، والتي تعتبر واشنطن أن إيران هي من يقف وراءها.