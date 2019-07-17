تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة "تونس ونيجيريا" اليوم

قناة تايم سبورت الناقلة لامم افريقيا اعلن كل من المنتخب التونسي والنيجيري عن اقامة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الاربعاء، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، ، وستكون المباراه منقولة من خلال قناة بي أن ماكس مباشرة وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن اسم حكم مباراة تونس ونيجيريا اليوم، الذي سيكون هو الحكم الدولي المصري جهاد جريسة الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2008، ويبلغ من العمر 43 سنة.

ومن الجدير بالذكر، ان موعد مشاهدة مباراة تونس اليوم ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، يدخلها منتخب نيجيريا بعد الهزيمة في الدور النصف النهائي ضد منتخب الجزائر بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي المقابل منتخب تونس انهزم في دور الأربعة ضد منتخب السنغالي بنتيجة هدف دون رد. وسنعرض لكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة تونس مجانا وهي :