تردد القنوات المفتوحة - موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم بتوقيت مصر

تقام مباراة تونس ونيجيريا مباشرة اليوم الاربعاء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية 2019، تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد السلام.

اما عن القنوات الناقلة للمباراة ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، كما ستعرض المباراة كذلك على قناة بي إن سبورت أش ي ماكس 2، ومن المنتظر أن يتواجد في التعليق على تلك المباراة المنتظرة المعلق التونسي رؤوف خليف، والقناة المفتوحة الناقلة للمباراة اليوم، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة التي تقوم ببث مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا.

ووضحت قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة تونس مجانا ترددها وهو كالتالي: القناة قناة تايم سبورت التردد الفضائي على النايل سات 11449 التردد الأرضي للقناة UHF 32 وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن اسم حكم مباراة تونس ونيجيريا اليوم، الذي سيكون هو الحكم الدولي المصري جهاد جريسة الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2008، ويبلغ من العمر 43 سنة.

تردد القناه من هنا :