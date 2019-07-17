تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

أجريت اليوم الأربعاء قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، جزر مالديف وغوام.

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن،الصين تايبيه (تايوان)، الكويت ونيبال.

المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ وكمبوديا.

المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.

المجموعة الخامسة:قطر، عمان، الهند، أفغانستان وبنغلاديش.

المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار ومنغوليا.

المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا وأندونيسيا.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان وسيريلانكا.



وشملت القرعة 40 منتخبا تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، شملت كل واحدة 5 منتخبات استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، سوف تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وستقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الـ 5 من سبتمبر 2019 وحتى الـ 9 من يونيو 2020.



ويتأهل 12 منتخبا أصحاب الصدارة في كل مجموعة، إضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وسينافس أفضل 24 منتخبا آخر في دور منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا في كأس أمم آسيا والتي تضم منافساتها 24 منتخبا.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة، بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ الـ 14 من يونيو الماضي كالتالي:

المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، والصين.

المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، والأردن.

المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، والفلبين.

المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، جزر المالديف، الكويت، وماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، غوام، وسريلانكا.





المصدر: afcasiancup_ar/twitter