كورة ستار - مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر بدون تقطيع

تستعد كل من تونس ونيجيريا اليوم، لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية 2019، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية ،9:00 مساءاً بتوقيت مصر ،10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ،10:00 مساءاً بتوقيت الأردن ،10:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان ،8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر.

وسيتم عرض المباره من خلال قناة بي أن ماكس مباشرة واحداث اللقاء لحظة بلحظة، وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي وذلك على استاد السلام.

يقدم المنتخب التونسي مباريات قوية خلال الأدوار الأخيرة بأمم إفريقيا 2019، وفشل المنتخب التونسي في التأهل للدور النهائي من أمم إفريقيا 2019 بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي، كما خسر المنتخب النيجيري أمام محاربي الصحراء في نفس الدور بهدفين مقابل هدف واحد، وتترقب الجماهير متابعة أحداث هذا اللقاء الهام في ظل سعي المنتخب التونسي لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث في البطولة.

ومن الجدير بالذكر، ان المنتخب التونسى يتطلع الى ختام مشاركته فى كأس الامم الافريقية 2019 بافضل طريقة ممكنة من خلال الفوز امام نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، واذا حقق منتخب تونس الفوز ستكون هذه هى المرة الثانية التى يحقق فيها المركز الثالث فى تاريخ مشاركاته فى كأس امم افريقيا، وكانت المرة الاولى فى نسخة عام 1962 ضد منتخب اوغندا والتى انتهت بالفوز لتونس بثلاثة اهداف مقابل لا شئ.