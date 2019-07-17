الداخلية تعلن عن فتح باب التسجيل لأكاديمية الشرطة

اكدت الشرطة الفلسطينية في رام الله ، اليوم الاربعاء، على بدء اجراءات التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق بمنحة برنامج البكالوريوس في أكاديمية الشرطة - دبي. وصرحت الشرطة في بيان صحفي ، أن التسجيل حسب الشروط التالية :

1- ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.

2- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة ثانوية عامة ( ادبي ، علمي ) بمعدل عام 80% فاعلى.

3- ان يكون المتقدم من مواليد (2000 -2001).

4- ان يكون لائقا طبيا ويجتاز الفحص الطبي.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.

6- ان يكون حاصلا على شهادة التوفل "TOFEL" بمعدل لا يقل عن (500 درجة) او شهادة ايلتس ILETS بمعدل لا يقل عن (5 درجات) يتم استقال الطلبات في ادارة التدريب - قيادة الشرطة - عين منجد - بالفترة ما بين 18/7/2019 ولغاية 20/7/2019 .

ووضحت الشرطة الوثائق المطلوبة للتسجيل، مؤكدة على عدم استلام اي ملف لا يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.

اما عن الوثائق المطلوبة فهي :

1- صورة عن شهادة الثانوية العامة.

2- صورة عن شهادة الميلاد.

3- صورة عن الهوية الشخصية.

4- صور شخصية عدد(4) خلفية بيضاء مقاس 4*6

5- صورة عن جواز السفر.

6- شهادة الحالة الجنائية " عدم محكومية"

7- شهادة اللغة الانجليزية.