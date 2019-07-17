إدارة السجون تعيد أسرى عسقلان إلى المعتقل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الأربعاء، ان إدارة سجون الإحتلال أعادت ممثل معتقل عسقلان الأسير ناصر ابو حميد وكافة الأسرى إلى المعتقل.

وأوضحت الهيئة أنه مساء أمس الثلاثاء تم تجميع اسرى المعتقل وعلى رأسهم ممثل المعتقل الاسير ناصر أبو حميد من أماكن نقلهم، وأعيدوا جميعا عبر البوسطة إلى معتقل عسقلان.

وبينت الهيئة ان إدارة المعتقل قامت في وقت سابق بنقل ممثل المعتقل الاسير ابو حميد بشكل تعسفى، مما دفع اسرى المعتقل للتصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ولكن الحوار بين الأسرى وإستخبارات السجون أثمر عن إتفاق بتعليق التصعيد مقابل إعادة الأسير ابو حميد للمعتقل.

وأضافت الهيئة "كان الاسرى في إنتظار عودة الاسير أبو حميد للمعتقل، تفجأوا بإقتحام قوة كبير من وحدات القمع لغرفهم، ونقلوا جميعًا إلى سجون أخرى دون أي أسباب أو مبررات، وأعيدوا جميعًا بالأمس للمعتقل كما ذكرنا سابقًا".