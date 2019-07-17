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شرطة عمان تعلن عن مزاد علني لبيع المركبات المُلغاة

  • فلسطين اليوم
  • 18:08 - 17 يوليو 2019
شرطة عمان تعلن عن مزاد علني لبيع المركبات المُلغاة شرطة عمان تعلن عن مزاد علني لبيع المركبات المُلغاة
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اعلنت شرطة عمان السلطانية عن إقامة مزاد علني لبيع المركبات المُلغاة في ساحة حجز المركبات بقيادة شرطة محافظة ظفار، ووفقا لذلك فقد شكلت أكاديمية الشرطة لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية "الرئيسية و5" للرد على استفسارات المترددين من الراغبين في التقديم لكلية الشرطة في إطار التسهيلات المقدمة للطلاب هذا العام.

واكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%. واوضح مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما.

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